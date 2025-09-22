¿Sabías que en Valenciaport trabajan 21 prácticos?

Son los profesionales que hacen posible que los grandes barcos entren y salgan de los puertos con seguridad. En el puerto de València ejercen 14, en el de Sagunto 6 y en el de Gandía 1. Todos ellos son capitanes de la marina mercante con amplia experiencia y una preparación específica que les convierte en auténticos expertos en las aguas locales y en maniobras con estrecho margen.

Trabajan en estrecha colaboración con remolcadores y con amarradores. Su jornada se organiza en turnos de 24 horas, combinando los tiempos operativos, las guardias y los periodos de reserva.

En el puerto de Valencia, cada práctico participa en una media de 1.000 operaciones de entrada y salida al año, lo que refleja la intensidad del tráfico marítimo en uno de los enclaves más importantes del Mediterráneo.

El papel del práctico es esencial porque los capitanes de los grandes buques, aunque estén cualificados, desconocen las particularides de cada puerto. En València, Sagunto o Gandia influyen factores como las corrientes, los vientos, el calado de los muelles o la configuración de los canales de acceso. Por eso, independientemente de que el capitán del buque sea indio, filipino o nigeriano, necesita el apoyo del práctico. Todos ellos se comunican en inglés, lengua común en el ámbito marítimo, pero el conocimiento local lo aporta el práctico autóctono.

El procedimiento comienza cuando el barco contacta con el puerto una hora antes de su llegada. A unas tres millas de la bocana, la lancha del práctico sale a recibirlo con el distintivo “PILOT”. Entonces, el buque despliega una escala lateral por la que el práctico asciende a bordo, una maniobra que realiza de día o de noche, con lluvia, viento o incluso nieve. Ya en el puente de mando, asume la función de asesorar al capitán en la navegación frente al puerto y en las maniobras de atraque o desatraque, garantizando que todo se realice de manera segura y eficiente.