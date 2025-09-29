¿Sabías qué en Valenciaport confluyen todas las administraciones?

Valenciaport es el principal puerto de España y el cuarto de Europa en tráfico de contenedores, pero el puerto es mucho más que una suma de terminales de carga y descarga: es un complejo ecosistema administrativo donde convergen múltiples Ministerios del Gobierno de España y de la administración local y autonómica. Esta superposición de competencias es esencial para su funcionamiento como principal puerta de entrada y salida del comercio internacional.

La dirección de orquesta o el ‘Ayuntamiento del día a día del puerto’ es la Autoridad Portuaria de València (APV), un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Puertos del Estado. La APV gestiona los puertos de València, Sagunt y Gandia; planifica las infraestructuras, coordina el tráfico y otorga las concesiones a las terminales privadas. No hay que olvidar que en España, los puertos de interés general como Valenciaport son 100 % públicos, aunque otorgan concesiones sobre el suelo -público- y por un tiempo determinado a empresas privadas.

Dentro de este mismo ministerio de Transportes, la Capitanía Marítima se encarga de la seguridad de la navegación, la inspección de buques y la lucha contra la contaminación marina.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública despliega a la Agencia Tributaria (Aduanas). Su misión es el control fiscal y arancelario de cada contenedor. El Ministerio del Interior mantiene una doble vigilancia: control de personas y fronteras y seguridad marítima y protección del medio ambiente en el recinto. El Ministerio de Sanidad controla productos perecederos y la salud de los viajeros. Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación garantiza que las mercancías no introduzcan plagas ni enfermedades.