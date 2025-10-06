¿Sabías que desde Valenciaport se exportan frutas y hortalizas a 99 países?

En 2024, desde las terminales de Valenciaport se exportaron productos hortofrutícolas a 99 países del mundo, destacando Estados Unidos, Brasil, Canadá, Arabia Saudí y Emiratos Árabes como los cinco primeros destinos. En cuanto a las importaciones, se descargaron productos provenientes de 79 países, siendo los cinco primeros: Estados Unidos, Egipto, Perú, China y Chile. En este contexto, la Autoridad Portuaria de València (APV) continúa impulsando la logística de productos perecederos a través de mejoras en sus instalaciones, servicios diferenciales y su apuesta por la multimodalidad.

Este sector es fundamental para numerosas industrias españolas que exportan frutas y hortalizas a los cinco continentes mediante los muelles valencianos. Cada año entran y salen por los muelles valencianos en torno a tres millones de toneladas de media de pescados, productos cárnicos y género hortofrutícola de toda España.

Valenciaport cuenta con más de cien servicios regulares a nivel global y continúa impulsando la logística de productos perecederos con mejoras en sus instalaciones y servicios. Además, ha reforzado sus relaciones con clientes, proveedores y profesionales del transporte y la logística de productos a temperatura controlada. La APV ha participado estos días en Fruit Attraction 2025, la gran cita internacional del sector hortofrutícola que ha reunido en Madrid a los principales operadores, distribuidores y profesionales del ámbito agroalimentario. Y es que, Fruit Attraction se ha consolidado como una plataforma estratégica para la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de relaciones comerciales. Por ello, se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para Valenciaport y los operadores internacionales del sector hortofrutícola.