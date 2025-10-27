¿Sabías que el Micalet fue el primer ‘semáforo marítimo’ de València?

El Micalet, símbolo inconfundible de València, fue en su día algo más que un campanario. Durante los últimos años del siglo XVIII y buena parte del XIX, la torre más famosa del Cap i casal sirvió a los valencianos como semáforo marítimo o «telégrafo óptico» que informaba sobre los tráficos del Puerto de València.

En una época sin teléfonos, telégrafos ni radios, las autoridades idearon un sistema basado en bolas de cuero hinchables de casi un metro de diámetro que se izaban mediante cuerdas en la parte alta del Micalet, de modo que su número y posición constituían un verdadero código de señales. Según la combinación —una, dos o tres bolas, colocadas arriba o abajo— se podía saber si los barcos llegaban o partían, si procedían del norte o del sur, e incluso qué tipo de embarcaciones eran: mercantes, navíos militares o barcos de pasajeros. Gracias a este sistema, comerciantes y vecinos podían anticipar noticias, mercancías o la llegada de familiares.

Este curioso capítulo de la historia valenciana fue recordado recientemente en una exposición dedicada a la historia de València, celebrada en el Edificio del Reloj del Puerto. Con motivo de aquella muestra, y gracias a la colaboración esencial de la Autoridad Portuaria y del Arzobispado de València, se reinstalaron temporalmente las históricas bolas de señalización en la parte alta del Micalet, recreando aquel antiguo semáforo del mar.

La iniciativa despertó una enorme expectación entre los valencianos, que acudieron en gran número para contemplar de nuevo las señales sobre la ciudad. Durante unos días, el Micalet volvió a cumplir su viejo papel de mensajero del Mediterráneo, recordando a todos que València siempre ha vivido mirando al mar.