¿Sabías que el Puerto de Gandia se creó para atender al textil de l’Alcoià-Comtat?

El puerto de Gandia, hoy parte de la Autoridad Portuaria de València (Valenciaport), nació con un propósito muy distinto al que tiene actualmente. A finales del siglo XIX, la pujante industria textil y papelera de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat, en el interior de Alicante, necesitaba una salida directa al mar para exportar sus productos. Las malas comunicaciones por carretera y ferrocarril hacia Valencia o Alicante impulsaron a los empresarios de Alcoi a buscar su propio puerto comercial. Así, en 1886 se autorizó la construcción de un puerto de carácter privado, concebido para servir exclusivamente a las necesidades de esta industria interior.

El ferrocarril Alcoi-Gandia, inaugurado en 1892, fue la clave que dio sentido a la obra. Financiado por capital británico y gestionado por la compañía The Alcoy and Gandia Railway and Harbour Company Limited, el tren conectaba directamente las fábricas alcoyanas y contestanas (de Cocentaina) con el puerto gandiense. Desde allí se exportaban textiles, papel, y productos químicos, mientras llegaban materias primas como carbón y maquinaria. Gandia se convirtió, así, en la puerta marítima del interior industrial valenciano, un caso único en la costa mediterránea española.

Con el paso del tiempo, el puerto amplió su actividad más allá del comercio alcoyano y se integró en el sistema portuario estatal. En 1949, su gestión pasó al Estado, y décadas más tarde, en 1985, quedó incorporado a Valenciaport, junto a los puertos de València y Sagunt. Esta integración permitió modernizar las infraestructuras y potenciar su uso pesquero, comercial y deportivo.

Hoy, el puerto de Gandia es un ejemplo de modelo sostenible y autosuficiente dentro del sistema portuario español. En los últimos años ha apostado por la transición energética, implementando sistemas de eficiencia y generación propia de energía renovable. Su objetivo es convertirse en el primer puerto autosuficiente energéticamente de Valenciaport, con consumo eléctrico 100 % renovable, iluminación inteligente y reducción total de emisiones. Un pequeño puerto con más de un siglo de historia que demuestra cómo la innovación y la adaptación pueden mantener viva la esencia de un territorio ligado al comercio, la industria y el mar.