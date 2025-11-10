¿Sabías que en Valenciaport confluyen «autopistas ferroviarias y marítimas»?

Valenciaport se ha convertido en un referente de la multimodalidad sostenible gracias a su apuesta por la conexión eficiente entre el camión —rey indiscutible del transporte de mercancías— y las autopistas marítimas y ferroviarias.

Las «autopistas ferroviarias» son servicios ferroviarios que permiten transportar semirremolques de camiones —con sus propias ruedas— sobre trenes. En lugar de recorrer cientos de kilómetros por carretera, los camiones cargan sus remolques en vagones adaptados y completan gran parte del trayecto por ferrocarril. En este sentido, la autopista ferroviaria que conecta el Puerto de València con Madrid fue la primera en ponerse en marcha en España. Facilita el transporte rápido, seguro y sostenible entre el principal centro económico del país y la puerta marítima al Mediterráneo. Este sistema reduce la congestión vial, las emisiones contaminantes y los costes logísticos, al tiempo que mejora la eficiencia y la puntualidad en las entregas. Todo un complemento al camión.

Por su parte, las «autopistas marítimas» son líneas marítimas regulares de corta y media distancia que conectan puertos de manera frecuente, permitiendo el transporte de remolques de camión —también con sus ruedas— sin necesidad de que viajen rodeando, en nuestro caso, la costa mediterránea. Desde València parten autopistas del mar hacia los principales puertos del Mediterráneo, como Marsella, Livorno, Civitavecchia o Atenas. Estas rutas son una alternativa sostenible y competitiva al transporte por carretera a larga distancia, favoreciendo además la conexión con los grandes corredores europeos.

En Valenciaport la coordinación de ambas autopistas, marítima y férrea, ya se llama «combinación logística ganadora» porque convierte el puerto valenciano en un hub logístico multimodal de referencia. Así. los semirremolques pueden viajar desde el centro peninsular hasta València en tren y continuar por barco hacia otros destinos del Mediterráneo y Europa. El resultado: menos emisiones y mayor competitividad para las empresas.