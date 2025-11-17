¿Sabías que para cargar un barco de contenedor se necesitan 500 estribadores?

Para cargar y descargar un megabuque portacontenedores de 400 metros de eslora pueden intervenir hasta 500 estibadores en solo una escala. En el Puerto de València, donde operar con los barcos más grandes del mundo es ya habitual, esta cifra no solo es posible, sino necesaria para mantener el ritmo del comercio mundial.

Estos buques, capaces de transportar 24.000 contenedores o más, suelen mover entre 6.000 y 10.000 por escala. La cifra media ronda los 8.000 contenedores, una combinación de carga y descarga que varía según la ruta, la temporada y la demanda logística. Para lograrlo, el buque permanece en escala —atracado al muelle y a trabajando con la terminal— de manera continua, 24 horas al día, durante cerca de tres días, sin pausa, día y noche, haga frío o calor, llueva o no.

Durante estas grandes escalas entran en acción hasta ocho grandes grúas, de las más avanzadas del mundo, capaces de alcanzar más de 60 metros de pluma y manipular contenedores de hasta 30 toneladas. Pero detrás de cada grúa no hay solo un operador: hay una ‘mano’ de estiba, un equipo especializado de profesionales, de 12 a 14 hombres y mujeres. Las ‘manos’ o equipos de trabajo incluyen perfiles como:gruista (operador de grúa); trincadores (aseguran y liberan los contenedores con barras y twistlocks); estrobadores (colocan y retiran el aparejo cuando procede); capataces de maniobra;conductores de terminal tractors; reachstacker y elevadores de patio; encargados de señalización y seguridad; y planificadores de estiba.

Cada grúa funciona con una mano por turno y un buque así necesita tres turnos diarios, lo que significa 8 grúas × 4 turnos × 14 personas = 448 estibadores por día. Si multiplicas eso por tres jornadas de operación, la cifra total de personal implicado se acerca a 500 profesionales que ruedan en los diferentes turnos, entre estibadores, supervisores, técnicos de control, inspectores y personal de apoyo.

Toda esta maquinaria humana y tecnológica trabaja con una regla fundamental: máxima seguridad y máxima rapidez. Cada movimiento debe ser preciso, coordinado y seguro, como cada día, 24/7/365 días año se hace en Valenciaport.