¿Sabías que Valenciaport actúa como un imán que atrae empresas e inversiones?

La capacidad de atracción inversora de los puertos gestionados por Valenciaport —València, Sagunto y Gandia— es una fuerza económica potente y multifacética. Valenciaport es más que una plataforma logística. Es también un imán que atrae industrias e inversiones estratégicas, generando empleo, innovación y bienestar económico en la Comunitat Valenciana.

La conectividad de Valenciaport es una de sus grandes ventajas. Valenciaport tiene una ubicación estratégica en el en el centro del arco mediterráneo, con buenas conexiones marítimas hacia mercados internacionales y con su hinterland potente y bien conectado por carretera y ferrocarril; lo que facilita tanto la importación de materias primas como la exportación de productos terminados. Esta red logística resulta especialmente atractiva para empresas manufactureras que deben mover grandes volúmenes, como la alemana Tedi, o la china, Hisense; por citar dos ejemplos.

Pero un caso paradigmático es el de Ford Almussafes. La factoría está muy cerca del puerto valenciano, lo que le permite optimizar sus exportaciones. Gracias a esta sinergia, Ford puede reducir costes logísticos y mejorar su eficiencia operativa.

Otro gran proyecto que ejemplifica cómo Valenciaport actúa como motor industrial es la gigafactoría de PowerCo (Volkswagen) en Sagunt. PowerCo está construyendo una planta de baterías para vehículos eléctricos en un terreno cercano al puerto, aprovechando el acceso al transporte marítimo y terrestre, así como la disponibilidad de energía renovable.

Se prevé que esta gigafactoría genere más de 3.000 empleos directos y estará integrada con un centro de formación (’Battery Campus’) para desarrollar talento local. Además, la construcción del proyecto ya ha despertado demanda de proveedores industriales locales, lo que multiplica los efectos positivos sobre el empleo.

Además de la industria automovilística y energética, Valenciaport impulsa la instalación de empresas logísticas en las comarcas próximas. Por ejemplo Tempe fue la primera empresa del grupo Inditex en ubicar un un centro logístico en el Parc Sagunt (luego se han anunciado más inversiones), lo que demuestra cómo las empresas de distribución y retail valoran la proximidad al puerto para optimizar sus cadenas de suministro.

Más allá de ejemplos concretos, los puertos de Valenciaport contribuyen de forma muy significativa a la economía valenciana. Según estudios recientes, los puertos generan alrededor de 50.000 empleos en la región (equivalente al 2,5 % del empleo autonómico) y un valor añadido bruto (VAB) de más de 3.200 millones de euros.

Esto demuestra que la actividad portuaria no solo es vital para las empresas que utilizan directamente las terminales, sino que también difunde riqueza hacia toda la economía regional.

La fuerza de atracción de inversiones de Valenciaport radica en su capacidad para ofrecer conectividad global, eficiencia logística, acceso a mercados, economías de escala y un ecosistema industrial con proyectos innovadores y de futuro —como la gigafactoría de PowerCo—, todo ello soportado por una estrategia de inversión y sostenibilidad. Esto se traduce en desarrollo económico, creación de empleo cualificado y mejora del bienestar en la Comunitat Valenciana.