¿Sabías que Valenciaport mueve un contenedor cada dos horas con Nueva Zelanda?

¿Sabías que Valenciaport mueve, de media, más de 14 contenedores al día en sus conexiones con Nueva Zelanda (un contenedor cada dos horas!), un país situado exactamente en las antípodas, justo “debajo de nuestros pies”? Aunque separados por casi 20.000 kilómetros y por todo un planeta, el Puerto de València mantiene una relación comercial sólida, constante y estratégica con el sistema portuario neozelandés.

Durante 2024, el intercambio total entre Valenciaport y Nueva Zelanda alcanzó los 5.404 contenedores, equivalentes a 92.500 toneladas de mercancías. Esta actividad se articula mediante servicios regulares que conectan Valencia con unos 15 puertos neozelandeses, entre los que destaca, por su volumen y relevancia, el puerto de Auckland, principal puerta de entrada y salida del comercio marítimo del país oceánico.

Las exportaciones españolas hacia Nueva Zelanda, son especialmente variadas y reflejan la diversidad de la economía productiva del país: ladrillos, bovedillas, baldosas, tejas, bañeras, alcohol, vino, medicamentos, calzado, alfombras, ropa de cama, embutidos, chocolate y aceite de oliva. En total, en 2024 se cargaron desde València hacia los puertos neozelandeses 2.154 contenedores, lo que supone 39.590 toneladas.

Por contra, las importaciones procedentes de Nueva Zelanda —1.240 contenedores— se centran en mercancías como maderas aserradas, cebollas, puerros, papel y cartón, semillas y frutas para siembra, moluscos vivos y frescos, pescado congelado y aluminio en bruto. Esta diferencia entre exportaciones e importaciones hace que la balanza comercial sea claramente favorable a España.

Uno de los aspectos más interesantes en esta relación es el papel de Valenciaport como plataforma internacional de transbordo. Gracias a sus conexiones con Nueva Zelanda, el puerto sirve también a otros países y puertos del Mediterráneo y del mundo que utilizan València como puente logístico. En 2024, este tráfico de transbordo alcanzó 2.000 contenedores, equivalentes a 35.800 toneladas adicionales.

Todo ello convierte a Valenciaport en un nodo esencial del comercio global, no solo para España, sino también para terceros países que dependen de su capacidad logística. Un puerto que, aun estando a medio mundo de distancia, mantiene un puente marítimo constante con Nueva Zelanda, demostrando que la globalización también pasa —literalmente— por las antípodas.