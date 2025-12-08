¿Sabías que Valenciaport va camino de conseguir las cero emisiones?

Valenciaport ha iniciado un ambicioso plan llamado Net Zero Emissions para convertirse en un puerto neutro en carbono en 2035. Este proyecto marcará una profunda transformación en los puertos de València, Sagunt y Gandia, con el doble objetivo de eliminar sus emisiones y alcanzar la autosuficiencia energética en esa misma fecha, modernizando la actividad logística y reforzando la sostenibilidad de todo el enclave portuario.

Con una inversión público-privada global de 900 millones de euros, el plan impulsará un conjunto de actuaciones basadas en eficiencia, resiliencia y protección ambiental. Una de las líneas principales es la electrificación de los muelles, que avanza con la construcción de dos nuevas subestaciones eléctricas entre 2026 y 2028 y la instalación de sistemas OPS para suministro eléctrico a los buques. A finales de 2028, ocho muelles estarán ya preparados para ofrecer energía en tierra, cubriendo cerca del 80 % de la demanda prevista.

En materia de producción energética, Valenciaport ya genera el 18 % de la electricidad que consume gracias a amplias instalaciones fotovoltaicas distribuidas en los tres puertos. El siguiente salto vendrá con la puesta en marcha de tres aerogeneradores, que permitirán elevar la generación renovable al 51 %. La estrategia se completa con un sistema de almacenamiento energético de 1 MW en el Puerto de Gandia, que lo convertirá en el primer puerto europeo capaz de producir toda la energía que utiliza. A esto se añaden dos proyectos piloto de 270 kW y 1 MW, destinados a seguir probando tecnologías renovables y sistemas híbridos.

El plan también apuesta por la electrificación de instalaciones internas, el despliegue de vehículos eléctricos y la investigación de nuevos combustibles alternativos, como hidrógeno, metanol y biocombustibles, que se están probando tanto en maquinaria de tierra como en embarcaciones. Paralelamente, se implantará en 2027 un sistema inteligente de gestión energética basado en gemelos digitales, diseñado para optimizar consumos y coordinar todas las fuentes renovables.

A esto se suma un amplio programa de adaptación al cambio climático, que identifica riesgos por oleaje, lluvias intensas, olas de calor y subida del nivel del mar, y propone medidas para reforzar diques, muelles, accesos y terminales con criterios de resiliencia. En conjunto, se trata de una hoja de ruta que prepara a Valenciaport para un modelo energético limpio, diversificado y plenamente sostenible.