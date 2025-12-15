¿Sabías que Valenciaport no podría funcionar sin la informática?

¿Sabías que detrás del impresionante movimiento de barcos, grúas y contenedores existe un ‘corazón digital’ que hace posible cada una de las operaciones de Valenciaport? Aunque a simple vista parezca un entorno dominado por el acero y el mar, la realidad es que sin la informática el puerto no podría existir tal y como lo conocemos. Sin ella, los barcos no podrían entrar ni salir, y la carga y descarga de mercancías sería imposible.

Te lo explicamos: Valenciaport gestiona más de 5,6 millones de contenedores en un año. Más de 80 millones de toneladas de mercancías de todo tipo, procedencia y destino. Valenciaport recibe más de 7.000 barcos de todo el mundo. La coordinación de estos movimientos colosales sería impensable sin potentes sistemas informáticos que garanticen seguridad, eficiencia y sincronización perfecta.

Lo más sorprendente es el volumen de información que circula cada día: más de 400.000 mensajes electrónicos diarios, relacionados con entregas y recepciones de mercancías, entradas de camiones y trenes, escalas de buques, inspecciones, servicios portuarios, operaciones logísticas y documentación de todo tipo. A lo largo del año, esto supone más de 146 millones de mensajes que mantienen en marcha el sistema.

Todo este entramado digital se gestiona a través de Valenciaport PCS, una plataforma que centraliza la información y permite que empresas y organismos trabajen de forma conectada. Y aquí aparece otro dato sorprendente: más de 1.200 empresas activas intercambian datos de manera diaria y continuada, las 24 horas del día, para realizar operaciones de comercio exterior, import-export o trabajos vinculados directamente con la actividad portuaria. Es una red viva, en funcionamiento permanente.

Valenciaport fue un puerto pionero en Europa en la introducción de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la gestión portuaria. Su apuesta temprana por la digitalización permitió crear un puerto sin papeles, más ágil, seguro y sostenible.

Y detrás de esta gigantesca maquinaria digital hay solo 60 profesionales, responsables de que el software, el hardware y todo el ecosistema tecnológico funcionen con precisión absoluta. Todo un prodigio que obliga a estar a la última en tecnología para atender lo que precise el import-export valenciano y español.