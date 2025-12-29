¿Sabías que hay barcos tan grandes como 4 campos de fútbol?

En medio de algoritmos, automatización, inteligencia artificial y comercio electrónico, la logística portuaria se ha convertido en uno de los motores más potentes del crecimiento económico global.

Los grandes puertos ya no son solo lugares donde se cargan y descargan mercancías. Son auténticos hubs de conexión internacional, comparables a los grandes aeropuertos del mundo como Frankfurt, por citar un ejemplo. La gente viaja a estos grandes aeropuertos, no siempre para visitar Alemania, en este caso, sino para saltar desde allí a los sítios más recónditos del mundo. En los puertos teansoceánicos e hiperconectados sucede lo mismo. Su valor no está únicamente en sus muelles, sino en su conectividad: cuantas más rutas, líneas marítimas y destinos concentran, más atractivos se vuelven para empresas, industrias e inversores.

Los grandes aeropuertos son para las personas, lo que los puertos para los contenedores.

De España al mundo entero

En este nuevo escenario, Valenciaport ocupa una posición estratégica de primer nivel. Gracias a su amplia red de conexiones marítimas, los puertos de València, Sagunt y Gandia funcionan como una gran puerta al mundo para la economía española. Desde una fábrica o un centro logístico situado cerca del puerto, una empresa puede acceder prácticamente a cualquier mercado internacional “desde casa”. Esa ventaja convierte al entorno de Valenciaport en un auténtico imán para la inversión, la actividad económica y la creación de empleo.

No es casualidad que por Valenciaport pase ya alrededor del 40 % de todas las importaciones y exportaciones de la economía española. Este enorme volumen de tráfico refuerza su papel como nodo logístico esencial y, al mismo tiempo, obliga al puerto a ser cada vez más competitivo, ágil, digitalizado y seguro.

Cambio en el tamaño de las naves

Esta evolución también ha transformado el tamaño de los barcos. Las navieras, para ser más eficientes y reducir costes, construyen portacontenedores cada vez más grandes, capaces de concentrar enormes volúmenes de mercancía en pocos puertos muy preparados. En València ya es habitual operar con auténticos colosos del mar de hasta 400 metros de eslora y más de 60 metros de manga, dimensiones equivalentes a cuatro campos de fútbol alineados. Estas plataformas flotantes requieren infraestructuras avanzadas, grúas especializadas, sistemas digitales de control y profesionales altamente cualificados.

La digitalización lo atraviesa todo: desde la gestión automatizada de terminales, la trazabilidad en tiempo real de la carga, la planificación inteligente de atraques, hasta la seguridad y la eficiencia energética. Puertos como Valenciaport están evolucionando hacia el concepto de puertos inteligentes, donde datos, tecnología y personas trabajan juntas para mover el comercio mundial con mayor rapidez, fiabilidad y sostenibilidad.

Gracias a esta conjunción de infraestructuras, tecnología y talento humano —y al trabajo de los profesionales de la Autoridad Portuaria y de los de todas las empresas que forman la Comunidad Portuaria de Valencia—, Valenciaport se ha convertido en una herramienta clave para que las empresas valencianas y españolas compitan con éxito en los mercados globales.