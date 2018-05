Bruselas dará bonos de viaje a 15.000 jóvenes de 18 años para que recorran gratis Europa este verano

La Comisión Europea ha anunciado este jueves el lanzamiento oficial de una iniciativa para que 15.000 jóvenes de 18 años puedan viajar gratis este verano por un máximo de cuatro países europeos y durante un periodo no superior a treinta días, con el objetivo de que los candidatos seleccionados puedan descubrir el continente y "entender mejor la diversidad europea".



El programa, conocido como DiscoverEU, cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros y Bruselas aspira a poder entregar 'bonos de viaje' a un total de 20.000 jóvenes a lo largo de 2018, ya que está estudiando la posibilidad de organizar una segunda ronda de presentación de solicitudes el próximo otoño.



Los jóvenes, que deberán tener 18 años a fecha de 1 de julio de 2018, podrán presentar la solicitud en la web del Portal Europeo de la Juventud entre los días 12 y 26 de junio, y el viaje deberá realizarse entre el 9 de julio y el 30 de septiembre.





Are you 18 years old?

Are you up for an adventure?



If yes, get ready to explore Europe by joining #DiscoverEU, an ???? initiative allowing around 15,000 young people to discover EU already this summer!



Learn more at https://t.co/myNFgOTW79. pic.twitter.com/mO9pvbdppH