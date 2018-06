Gran Turia gana en los tribunales el derecho a abrir festivos como València

Nuevo varapalo judicial contra la restricción a la libertad horaria. Cuando la Conselleria de Economía y el comercio habían conciliado sus intereses y habían diseñado un mapa de aperturas con el que todos se daban por satisfecho, la justicia abre ahora un nuevo frente de batalla. El conflicto se eterniza. Los operadores del gran comercio del área metropolitana de València tienen desde ayer argumentos de peso para reivindicar la libertad horaria, al menos en la medida en que la disfrutan en la capital.

La Audiencia Nacional ha dado la razón al centro comercial Gran Turia, ubicado en el municipio de Xirivella pero a escasos metros de València, y podrá abrir los domingos y festivos en las mismas condiciones que la capital. Es decir, 38 de los 63 festivos que tiene el año.

El conflicto viene de lejos. En esta ocasión, no se produjo contra la Conselleria de Economía de Compromís, sino bajo el mandato del PP. Cuando en 2013 el Ayuntamiento de València y la Generalitat aprobaron las zonas de gran afluencia turística, los comerciantes del Gran Turia se quedaron en fuera de juego, pese a estar separados por una calle. El ayuntamiento y la conselleria que dirigía Máximo Buch habían sido muy generosos en la aplicación del concepto de «zona de gran afluencia turística», la figura legal que permite abrir al comercio en virtud de criterios como el número de turistas, plazas hoteleras, monumentos, etc. Pero esa condición no se le reconoció a Xirivella.

Gran Turia pidió el mismo régimen que el área de Nuevo Centro, el Saler o la calle Colón, pero dos resoluciones de la conselleria se lo denegaron en 2014. Sí le hicieron caso, sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado, que depende del Ministerio de Economía.



Contra la unidad de mercado

Básicamente, sostenían que el impedimento de la Generalitat era contrario a la defensa de la unidad de mercado. La CNMC, que tiene competencia para ello, presentó un contencioso a la Audiencia Nacional. Tres años después, el tribunal le da la razón. En sus fundamentos jurídicos, el tribunal deja claro que la cercanía del Gran Turia al término municipal de Valencia era suficiente para haber concedido horarios excepcionales al recinto, una figura contemplada por la regulación autonómica.

La sentencia explica, de hecho, que el centro está en la llamada «área de Valencia» de la ley del transporte metropolitano, y que una parte de Xirivella está «conurbado» dentro de la zona urbana de Valencia. Comparten trama urbana. La Sala afea a la Generalitat que solo tuviera en cuenta el incumplimiento de los requisitos para ser zona de gran afluencia turística para denegar los permisos.

La conselleria estudiará si recurre el fallo, pero a partir del 15 de junio Gran Turia podrá abrir todos los domingos y festivos al igual que los centros comerciales de València. Habrá que ver, en todo caso, si esta victoria llega demasiado tarde para el centro del grupo francés Klepierre.

El recorrido judicial ha sido largo y el centro lo ha pasado mal en estos cuatro años de restricción de aperturas, con pérdida de público y fuga de las grandes marcas. Carrefour, buque insignia del centro, mantiene la apuesta pero ha reducido a la mitad el espacio de su hipermercado.

Por otro lado, el fallo abre una puerta a la esperanza para operadores como MN4, que también han recurrido alegando su cercanía con la ciudad de València y amparándose precisamente en la ley de Unidad de Mercado. Ikea es otra empresa que también batalló por poder abrir.