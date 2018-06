El juez mantiene a Serra como investigado por operaciones en Catalunya Caixa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado mantener como investigado al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra por el presunto perjuicio millonario causado a la entidad a través de operaciones inmobiliarias, si bien ha archivado la causa respecto a otros ocho exdirectivos. En el auto conocido ayer, el magistrado mantiene abiertas las pesquisas por las promociones sospechosas en las que intervino la antigua caja en países como Polonia, tras validar el criterio de la Fiscalía, según la cual «existen indicios de criminalidad» en la participación de Serra y otros cuatro miembros de la antigua cúpula.

Además del que fuera ministro de Defensa, continúan en el caso el ex director general de Catalunya Caixa José María Loza, el ex director general adjunto Lluís Gasull y los exdirectivos Eduardo Aznar y Joan Valls. Por el contrario, son apartados, al menos de forma provisional, el exvicepresidente de la caja Antonio Llardén, el ex director general Adolf Todó, el exdirectivo Joan Güell,y los antiguos miembros de la comisión ejecutiva Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz, Josep Molins, Montserrat Robusté, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

La causa investigaba hasta ahora una serie de operaciones efectuadas entre 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).