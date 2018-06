La C. Valenciana aspira a ser la primera certificada para captar turistas chinos

La Agencia Valenciana del Turisme se toma en serio el todavía lejanísimo mercado chino. El departamento de la Generalitat ha organizado tres jornadas informativas en la C. Valenciana, para difundir y explicar las ventajas e importancia de la certificación Welcome Chinese como modo eficaz para acercarse al turismo chino. Se trata de sesiones de trabajo que reúnen a representantes de Welcome Chinese con agentes turísticos e institucionales de las tres provincias.

Welcome Chinese es el único programa reconocido por el Gobierno de China con derecho exclusivo a emitir y promocionar la certificación a nivel mundial. Se trata de la única distinción estándar oficial que garantiza que los turistas chinos se sientan cómodos y les resulte fácil viajar. Además, este sello respalda a todos los operadores y destinos turísticos para aumentar su alcance en el mercado de turismo emisor chino.

Ayer tuvo lugar el primer encuentro en Benidorm, que reunió a profesionales del sector turístico alicantino interesados en el turismo chino. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, afirmó: «Comenzamos en Benidorm una gira que pretende identificar las mejores oportunidades para que nuestros destinos se beneficien del principal emisor de turistas del mundo». A su juicio, «la conectividad con Oriente irá in crecendo y debemos tomar posiciones para mañana».

«Brindamos la opción a los actores del turismo de la C. Valenciana para facilitar su presencia en mercados emergentes y aprovechar la oportunidad que representa Oriente y China». Y recordó: «Desde Turisme estamos trabajando para que la C. Valenciana sea la primera comunidad autónoma española en conseguir la certificación como destino acogedor del turista chino».

Por su parte, Jacopo Sertoli, CEO de Welcome Chinese, dijo que la entidad trabaja en el mercado chino desde hace cinco años, colaborando con destinos y gobiernos, como el de Comunitat Valenciana. El propósito es «estructurar un plan de cómo entrar en el gobierno chino, qué acciones van a dar más visibilidad y cómo hacer llegar más viajeros procedentes del país».

Para Jacopo Sertoli, «el mercado chino es muy interesante, porque sus temporadas altas son diferentes al mercado europeo, siendo febrero y octubre sus fiestas nacionales». Además, lo califica como un «mercado grande y joven», y apuntó a que en la actualidad hay 130 millones de turistas que salen de China y cada vez más, los flujos que llegan a Europa van subiendo. «En 2020 se prevé que hayan 200 millones de viajeros chinos, cerca del 10% de la población china», aseveró.