La UE negocia con Mercosur la compra de hasta 100.000 t de arroz con bajos aranceles

La Unión Europea (UE) considera prioritario cerrar cuanto antes el acuerdo comercial que está negociando con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y para conseguirlo está dispuesta a utilizar la agricultura como su principal moneda de cambio. El sector arrocero europeo, y por consiguiente el español y el valenciano, figura entre los más perjudicados, ya que entre las concesiones que baraja Bruselas para poder alcanzar un pacto con la referida alianza de países latinoamericanos se contempla la posibilidad de importar entre 45.000 y 100.000 toneladas de arroz a bajo arancel (15 euros/tonelada) procedentes de Mercosur que entrarían a Europa en condiciones tan sumamente ventajosas para sus intereses como lesivas para los arroceros comunitarios.



Organizaciones agrarias

Esa es la principal e inquietante conclusión que ha extraído el vicepresidente de la sectorial arrocera del COPA-COGECA -la entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y a las cooperativas europeas- y a su vez miembro del comité ejecutivo de AVA-Asaja, Miguel Minguet, de la reunión de alto nivel en la que acaba de participar en Bruselas para conocer de primera mano el curso de las negociaciones entre la UE y Mercosur.

Al término del encuentro, Minguet no ocultaba su profunda decepción: "lo que se nos ha trasmitido supone una puñalada trapera, ya que no sólo no han atendido ni una sola de nuestras peticiones, sino que han reconocido abiertamente que van a firmar el tratado comercial con Mercosur.