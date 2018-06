El sector citrícola cuestiona las medidas de Sudáfrica para evitar traer sus plagas a la UE

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la asociación nacional que aglutina a los exportadores pri­va­dos, lamenta la incertidumbre creada con la revisión de los protocolos fito­sa­­nitarios para re­­gular las im­por­ta­ciones de cítricos sudafricanos en la UE: los envíos han comenzado, algunos cargamentos están llegando ya a puertos europeos y la Co­­misión (CE) aún no ha validado la propuesta realizada por este país.

Efec­ti­va­men­te, tras el fuer­­te repunte de la pasada cam­pa­ña en las interceptaciones europeas del hon­go ´mancha negra´ (Ci­trus Black Spot, CBS) –con hasta 24 re­cha­zos portuarios- y otros 14 de la peligrosa polilla Thau­ma­to­tibia leu­co­tre­ta, Sudáfrica se tu­vo que com­pro­me­ter a revisar sus programas de control para sen­das plagas. Y se­gún ha po­di­do contrastar el CGC, se han producido cambios relevantes que generan, si cabe, ma­yor desconfianza.

De un lado, el Ministerio de Agricultura sudafricano (DAFF) ha dejado de supervisar el cum­­­plimiento de ambos programas y éste ha sido encomendado hasta 2019 a la misma empresa pública (llamada PPECB) cuya inspección permitió el año pasado tan alarmante cantidad de rechazos portuarios y del otro, al­­guna de las más relevantes me­di­das pro­pues­tas para asegurar la fitosanidad de sus en­víos a la UE "no han si­do con­­tras­ta­das por científicos in­dependientes ni se ajus­­tan a las re­gu­la­ciones in­­ter­na­cio­na­­les". En par­ti­cular y como muestra de la in­ca­pa­ci­dad para contener en ori­­gen la Thaumatotibia, la Citrus Gro­wers Asso­cia­tion of Southern Africa ha plan­teado un "falso" tra­ta­miento de frío (cold treatment) que no ha sido testado para este in­secto y que, a jui­cio del CGC, "es un traje a me­dida para salvar la cara".

Protecciones contra las plagas

Por tal mo­­tivo, el CGC –como ya hizo el conjunto del sec­tor ci­trícola español y de­fendió incluso el Par­­­­la­men­to Europeo- re­clama como país productor a la CE que exija el mis­mo cold treat­ment que aplica EEUU o China a sus im­por­ta­ciones citrícolas su­da­fricanas para protegerse de es­ta misma polilla, cuyas larvas se de­sarrollan en el interior del fruto des­tro­zán­dolo desde la pulpa, lo que dificulta mucho su de­­tec­ción y dispara las posibilidades de contagio.

El problema generado en el arranque de la campaña de importaciones del hemisferio sur con el pri­mer proveedor tercero en contraestación de la UE, es consecuencia del margen que el ejecutivo co­munitario de­jó al sector sudafricano cuando, tras años revindicándolo, se decidió a declarar como de cua­ren­tena esta pla­ga, que des­de el 1 de enero de 2018 es de obligada inspección en los recintos portuarios eu­­­­­­­ropeos. Así, en lugar de actuar como otros países no europeos que también tienen pro­duc­cio­nes citrícolas a las que pro­­teger de plagas, la CE apostó por un modelo alternativo en el que la ele­­c­­­ción de las con­diciones fi­to­sa­ni­ta­rias de importación en el mercado comunitario corresponde a los propios ex­portadores su­dafricanos.

Propuesta sudafricana

Hoy –una vez ya en vigor tal cambio normativo- el CGC ha podido saber que, efectivamente, la pro­puesta sudafricana incluye un "falso" cold treatment, que no ha sido avalado más que teóricamente por el Ci­­trus Re­search In­ternational (CRI), un centro de investigación que financian los propios expor­tadores su­da­fri­­­­canos.

Ese supuesto tra­ta­miento de frío se aplicaría -sin una duración de días determinada ni un control ofi­cial a cargo de funcionarios independientes- du­rante la travesía hacia Europa y a diferentes grados de­pen­­diendo del ´status´ del campo del que pro­ceda y excluyendo del mismo a li­­mo­nes/po­melos. A juicio del CGC, aceptar tal método su­­­pondría, más allá de dis­­parar el peligro de con­ta­mi­na­ción por su par­cia­lidad y pro­­­bable ineficacia, sentar "un pe­li­gro­so pre­cedente y un agra­vio comparativo" con respecto a las exportacio­nes españolas, que para asegurar la no supervivencia de larva alguna de Cera­ti­tis capitata, se ven obli­­gados por potencias citrícolas como China, EEUU, Japón, Corea a aplicar un completo programa que es re­­visado y avalado por la Ad­ministración –no por una empresa concesionaria, co­mo el caso sudafricano- y que supone el cumplimiento ade­más de un estricto cold treatment.

A diferencia del sudafricano, este tra­ta­miento no ex­­­cluye a partida alguna, fija un número concreto de días de tra­ta­miento y su cumpli­mien­to du­ran­te la travesía es verificado por diversos sen­sores homologados. Es más, para el ca­so concreto de esta mis­ma po­li­lla, Su­dáfrica sí acep­ta las con­di­cio­nes im­puestas por EEUU o China, entre otros, que suponen so­­meter sus en­víos –sin diferenciar por especies- a un "auténtico" cold treat­ment, esto es, a una tem­pe­ra­tura ba­jo cero (no por encima de cero, como ahora se plantea para la UE) durante al menos 22 días.

Presencia del patógeno

A este respecto y sobre la independencia del CRI, que supuestamente avala ése falso tra­­tamiento, se­ría oportuno recordar que tres de sus investigadores suscribieron hace unos me­ses un ar­tículo científico sobre la supuesta presencia en zonas citrícolas de la ribera norte del Me­di­te­rrá­neo de la llamada Phylosticta citricarpa. Se­gún la tesis sostenida, la pre­sencia de es­te patógeno y no del hongo conocido como ´mancha negra´ (CBS) acreditaría que en esta zona no se darían las condiciones agroclimáticas para po­der desarro­llar­se.

Tal descubrimiento hubiera sido clave para una petición oficial posterior con la que finiquitar el actual pro­tocolo fitosanitario. En fechas re­cien­tes, un panel de la EFSA desmintió tal hallazgo y cuestionó abier­ta­men­te el modo de proceder de tal in­vestigación. "Al igual que se hizo entonces, más aún después de tan bur­da intentona, la CE debería en­cargar a la EFSA revisar los protocolos ahora propuestos antes de validarlos y mientras tanto exigir que se aplique el único que hasta el momento ha demostrado su eficacia contra la Thaumatotibia, que es el de EEUU o Chi­na", señalaron desde el Comité de Gestión.