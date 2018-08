Una compañía con un trabajador y nueve filiales

La empresa Share Capital cuenta únicamente con un trabajador y dispone de nueve filiales. La compañía fijó su sede social en València y la de sus filiales en Hungría y Rumanía. En concreto, en Hungría montó las empresas Savolyi Termacentrum, Evern Invest, Share Real Estate, Savolyi Kereskedelmi Es Fejkeszto, Share Tolna Real Estate y Share Szennvyztisztito Es Sz Olg Altato. Las filiales rumanas son Share Real Estate Rom y Beta Group. La compañía tiene un capital social de 35 millones de euros.

Sedesa, la empresa de Cotino, apostó por salir al exterior cuando el mercado inmobiliario español empezó a colapsar. El caso de Share Capital y Sedesa no es único. En 2006 comenzó la salida de las promotoras inmobiliarias españolas al extranjero ya que el mercado nacional se encontraba colmado de vivienda nueva y se empezaba a notar la diminución de la demanda. La situación por la que atraviesa ahora el mercado inmobiliario en Europa del Este explica en gran medida el estado ruinoso de Share Capital. El sector, al igual que ha ocurrido en España, ha estado inmerso en una fuerte crisis que ha provocado una disminución en la demanda y una reducción de los valores de los activos inmobiliarios.

En el momento de los hechos, el ex presidente de la Generalitat José Luis Olivas era presidente de Bancaja. Olivas mantenía una estrecha relación con Vicente Cotino (sobrino del ex presidente de las Corts, Juan Cotino). De hecho, los dos están condenados a un año y medio de prisión por falsificar una factura de 500.000 euros más IVA (80.000 euros) por un trabajo no realizado y causar un perjuicio a Hacienda. En concreto, es una factura de 580.000 euros que emitió Olivas a través de su empresa Imarol a Cotino (dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa) por presuntamente asesorarle y ayudarle a vender el 25% de sus activos de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -participada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)- a Endesa. La venta se llevó a cabo, pero la jueza entendió que Olivas no realizó el trabajo por el que cobró esa cantidad de dinero.