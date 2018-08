La C. Valenciana, entre las 30 regiones de la UE con mayor riesgo de pobreza o exclusión social

La crisis todavía está muy viva para una parte de los valencianos, que ni siquiera intuye la recuperación de la actividad económica de la que sí se benefician otros. El 31,3 % de la población de la Comunitat Valenciana vive en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, tal y como informó el Instituto Nacional de Estadística en junio (ver Levante-EMV del 20 de junio). Este porcentaje, que es mejor cuanto más bajo sea, ha empeorado respecto al año anterior al subir casi en un punto porcentual (estaba en el 30,5 % en 2016).

El indicador puede servir para comparar los datos de València con los de los territorios de su entorno, como las demás comunidades autónomas españolas y otras áreas geográficas europeas. El citado 31,3 % de la tasa Arope (que es como se conoce a este indicador de desigualdad, por sus siglas en inglés At risk of poverty or social exclusion) de la C.Valenciana la sitúa entre las 30 regiones Nuts 2 de la Unión Europea con mayor pobreza, según datos recopilados por Levante-EMV con información oficial de Eurostat, la oficina de estadística de la UE.

Eurostat divide la información estadística de los estados miembros en 3 umbrales: (Nuts 1,2 y 3), asignando el 1 a las unidades más grandes, el 2 a las medianas y el 3 a las más pequeñas. Las nuts 2 son las comunidades autónomas españolas y sus regiones más equiparables en la UE. En total hay 281 nuts 2.

Las 30 regiones de la UE nuts 2 con los ratios de pobreza Arope más altos son de Bulgaria, Rumanía, Grecia y España, sobre todo. La C.Valenciana ocupa la trigésima posición y peor que ella (más arriba en el ránking) están Severozapaden (Bulgaria, con un 46,7 % de su población), Sud-Vest Oltenia (Rumanía, con el 45,3 %) o Extremadura (44,3 %), según la información de Eurostat.

En 2016, un año antes, la C.Valenciana no aparecía entre las 30 regiones europeas nuts 2 con mayor riesgo de pobreza o exclusión social. Estaba en mejor situación, en la posición número 48.

No obstante, Eurostat todavía está a falta de incorporar los datos de 2017 de trece regiones que en 2016 estaban en peor situación que la C.Valenciana, como Sicilia, Isole, Campania o Calabria.

Si todas estas zonas lograran peores datos q la C.Valenciana en 2017, igual que en 2016, la C. Valenciana mejoraría y bajaría de la posición número 30 a la número 43, pero aun así estaría cinco puestos peor que en 2016.

La mayor pobreza relativa de València frente a otras zonas europeas en 2017 respecto a 2016 es consecuencia del propio comportamiento negativo de la C.Valenciana, el empeoramiento de ese punto porcentual, y, sobre todo, de la mejora económica de otras zonas europeas que han tenido un comportamiento mucho más dinámico en el último año, como la búlgara Yuzhen Tsentralen o la rumana Nord Est, entre otras.



Bulgaria se comporta mejor

Yuhzen Tsentralen, por ejemplo, es la segunda zona más rica de Bulgaria e incluye a cinco provincias y a Plovdiv, la segunda ciudad más poblada del país. Cuenta con algo más de 1,4 millones de habitantes. Su población en riesgo de pobreza o exclusión social era del 46 % en 2016 y se ha reducido en tres puntos porcentuales en 2017, hasta el 43 %.

La Comisión Europea destaca que la reducción de la pobreza en esta zona búlgara se debe a la buena marcha de su economía y a la recuperación del mercado laboral.