La Feria abona 600.000 € a 36 exempleados para que retiren sus demandas

Feria Valencia ha cerrado un acuerdo definitivo que pone punto y final al tortuoso expediente de regulación de empleo que en enero de 2011 puso en la calle a 106 trabajadores, un tercio de la plantilla que tenía la institución en aquel momento. El año pasado, el Tribunal Supremo declaró nulo dicho ERE al apreciar un error burocrático en la tramitación del mismo por parte de la Generalitat. La sentencia obligaba a Feria Valencia a readmitir a los exempleados. Por unas circunstancias u otras, solo treinta se reincorporaron. Como la entidad no tenía disponibilidad financiera para acogerlos, acordó a principios de este año un nuevo ERE que afectó a 26 trabajadores. 16 fueron despedidos de manera forzosa y los otros diez, mayores de 58 años, con prejubilaciones. De estos últimos, solo cinco pertenecían al grupo de readmitidos. Así las cosas, un total de nueve logró recuperar su antiguo puesto de trabajo.

No obstante, hubo un grupo de 36 que siguieron pleiteando contra Feria Valencia, a la que exigían una indemnización. Tras varios meses de conversaciones, ambas partes han llegado a un acuerdo, tal como confirmaron ayer a este diario fuentes de la institución ferial, que, no obstante, no quiso entrar en detalles sobre el pacto. Este diario, pese a todo, ha podido saber que el acuerdo contempla que los 36 exempleados desisten de sus demandas a cambio de una indemnización global que supera la cifra de los 600.000 euros (la mitad del mínimo legal de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades). Sería una media de 16.600 euros por persona, por encima del máximo de 14.000 que se prevía durante las negociaciones. Así las cosas, la anulación del ERE ha tenido para la institución ferial un coste aproximado de dos millones de euros, incluidas las indemnizaciones últimas. Como había realizado en 2016 y 2017 unas provisiones totales de unos tres millones en sus cuentas para este fin, en términos contables tendrá un excedente cercano al millón. En total, el ERE, como auguró en las Corts su director general, Enrique Soto, podría rondar los cinco millones de euros.

Fuera del acuerdo queda la pretensión de los extrabajadores de demandar a la Generalitat y exigirle una indemnización por el daño causado en estos siete años largos desde que aprobó el ERE.