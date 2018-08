Las 10 claves para superar una entrevista de trabajo

Tres de cada diez españoles (28%) se plantea cambiar de empleo a la vuelta de sus vacaciones, según un estudio realizado por Ranstad a más de 2.000 trabajadores. Los ocupados con un mayor nivel formativo son quienes tienen mayor intención de hacerlo (37%). De hecho septiembre es uno de los meses del año en el que hay más demanda de trabajo. A la hora de buscar uno, la entrevista personal es el factor decisivo para establecer quién va a ser la persona que obtendrá el puesto de trabajo. Gina Aran, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), autora del libro Comunicación persuasiva para la entrevista de trabajo (Editorial UOC) y socia directora de grupo Humannova propone diez claves para afrontarla mejor.

1. La entrevista empieza al salir de casa. Al salir por la puerta de casa debemos buscar dentro de nosotros mismos una actitud predispuesta y mentalizarnos del lugar hacia donde vamos. «Cuando lleguemos, es posible que desde el primer instante alguien nos esté valorando», advierte Aran.

2. Hay que preparar la entrevista. Tener un buen autoconocimiento, informarse de la empresa y estar seguros de lo que podemos aportar. Además, es útil tratar de prever qué cuestiones nos preguntarán y las respuestas que queremos dar. «Es recomendable ensayar la entrevista. Cuando hacemos una tarea de forma repetida, acabamos realizándola con mucha eficiencia y, normalmente, mejoramos en cada paso, adquiriendo más seguridad», explica la consultora en recursos humanos, que a la vez recomienda una serie de preguntas que nos pueden ser útiles: ¿qué tengo para aportar?, ¿cómo lo quiero comunicar?, ¿qué valores tiene la empresa?, ¿cómo querrán que demuestre que soy el candidato idóneo?, ¿cómo gestionaré los nervios o bloqueos?, ¿cómo gesticularé para reforzar lo que digo?...

3. Cuidar la comunicación no verbal. Hay que cuidar desde la apariencia hasta el tono de voz y la vocalización. «Cuando nos vestimos de una forma u otra, transmitimos mensajes distintos. La forma de vestir tiene que ser coherente con el puesto al que se opta y con la empresa», comenta Aran. Del mismo modo, la comunicación no verbal ayuda a reforzar el mensaje. «Transmitir una actitud positiva y de disponibilidad y demostrar una escucha activa y empatía» son aspectos que se valoran, según Aran. «También el interés, las ganas de aportar y tener visión de futuro», añade.

4. Mostrar coherencia. «No me creería a una persona que me dijera que es muy activa y dinámica, pero que tuviera un tono de voz monótono y un ritmo lento, o bien no gesticulara lo más mínimo. Sentido común», remarca Aran.

5. Sinceridad. La respuesta siempre tiene que ser sincera. Si no lo es, puede hacernos sentir en falso y se nos pueden intensificar los nervios considerablemente. Además, pueden pillarnos y las consecuencias aún pueden ser peores. «Tengamos cuidado de cómo decimos las cosas, pero siempre con la verdad por delante», explica la experta.

6. Crear sintonía con el entrevistador. Que un entrevistador sea distante no tiene por qué significar que la entrevista no vaya bien, aunque es deseable que la conversación sea fluida y cercana, para crear sintonía con la persona que tenemos delante y adaptarnos a su estilo comunicativo. También «se puede hacer alguna pregunta que denote interés por la empresa o el puesto de trabajo», aconseja Aran.

7. Un buen inicio y un buen final. La consultora de recursos humanos es partidaria de empezar y terminar la entrevista de la misma manera: saludando con educación, con una sonrisa amable y agradeciendo el tiempo que nos han dedicado, o bien poniéndose a disposición para cualquier otra información que puedan necesitar.

8. La falta de respeto es la línea roja. Todo lo que sea una falta de respeto o que se pueda interpretar como tal va en contra de nuestros intereses y nos invalida para el puesto de trabajo.

9. Dar información útil y transmitirla con seguridad.

10. La triple A. Aptitud + actitud + afinidad son seguramente los tres factores decisivos para que acabemos siendo los elegidos.