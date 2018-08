Fomento se cita con Ryanair tras su anuncio de cobrar por el equipaje de mano

El Ministerio de Fomento se reunirá con Ryanair después de que la aerolínea de bajo coste haya anunciado que cobrará a los clientes por el equipaje de mano a partir de noviembre, y con el objetivo de velar por que se cumpla la legislación europea y nacional al respecto.



Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su cuenta de Twitter, en la que ha subrayado que ésta es una cuestión regulada tanto a nivel europeo como por la propia legislación nacional y, por ello, se debe velar por su cumplimiento.





El Ministerio de @Fomentogob se reunirá con Ryanair para conocer su intención de cobrar el equipaje de mano. Es una cuestión regulada tanto a nivel europeo como por la propia legislación nacional, por lo que debemos velar por su cumplimiento. — Jose Luis Ábalos (@abalosmeco) 29 de agosto de 2018

En el día de hoy, el eurodiputado socialistaha pedido al Ejecutivo comunitario que se pronuncie sobre la legalidad de las últimas medidas de Ryanair sobre el equipaje de mano, que considera promueven la "discriminación" entre pasajeros prioritarios y no prioritarios.También ha pedido aque determine si los consumidores europeos se podrían acoger a las indemnizaciones recogidas en el artículo 7 del Reglamento sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.Además, la organización de consumidoressostiene que la legislación española establece el transporte gratuito de estos bultos y se ha dirigido a Fomento para que tome medidas con las que frenar esta nueva política de Ryanair.Por su parte,defiende esta medida y sostiene que ninguna compañía aérea permite que sus pasajeros suban todas sus maletas a la cabina del avión.El pasado 23 de agosto, Ryanair anunció una nueva política de equipaje a bordo que, a partir del 1 de noviembre, obliga a los clientes a pagar entre 8 y 10 euros o libras por las maletas de hasta 10 kg que introduzcan en la cabina, algo que hasta ahora era gratuito.Según explicó la compañía en su página web, con esta medida se pretende reducir los retrasos en los vuelos y abaratar el coste del equipaje facturado.Anteriormente, todos los clientes no prioritarios podían llevar consigo a bordo un bolso de mano y una maleta sin cargo adicional.Sin embargo, las maletas debían ser etiquetadas en la puerta del avión para posteriormente ser transportadas en la bodega de forma gratuita.Ryanair ha indicado que esta medida obligaba al etiquetado de hasta 120 maletas que causaron retrasos en los plazos de entrega de 25 minutos. A partir de noviembre, los clientes no prioritarios solo podrán llevar en la cabina una bolsa de viaje gratis y solo los prioritarios podrán portar dos bolsas sin coste adicional, entre ellas, una maleta.En concreto, los clientes no prioritarioso libras si la adquieren con su reserva, mientras que el coste ascenderá a 10 euros o libras si se agrega la maleta con posterioridad a la reserva y hasta 40 minutos antes de la hora de salida programada del vuelo.