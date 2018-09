Así se vive en pisos de 15 metros cuadrados: la otra realidad que no son sólo los pisos colmena

Los pisos colmena que una empresa ha propuesto como "solución habitacional" en Barcelona han llegado cargados de polémica El mecanismo que quieren explotar los promotores de esta idea es sencillo: se trata de inmuebles en los que todas las habitaciones (y hasta los baños) son comunes, los inquilinos sólo tienen en propiedad por unos 200 euros al mes un pequeño habitáculo en forma de nicho en el que caben una cama y una estantería para guardar los mínimos objetos personales. Muchos han criticado esta idea señalando que se trataba de un aprovechamiento excesivo de la burbuja del alquiler que es vive en ciudades como la capital de Cataluña en buena medida como consecuencia de la llegada de fenómenos como Airbnb: los caseros prefieren ofrecer sus pisos a turistas por días para ganar más dinero que con un alquiler normal, lo que perjudica a los vecinos de toda la vida y hace que los precios estén por las nubes.



Pero lo cierto es que el caso de los pisos colmena no es nada nuevo. Aunque sí exagerado. Desde hace meses una cuenta de Twitter denominada "el zulista" (en clara alusión a la web de búsqueda de pisos Idealista), va mostrando en la red los mayores casos de abusos por parte de caseros. Se alquilan pisos de poco más de 15 metros cuadrados (algunos ni eso) por unos precios exagerados. Ejemplos no faltan. Veamos algunos.



Un cuarto sin ascensor de 18 metros

Hoy os traemos zulo tejado en 4º sin ascensor! Disfruta de este trastero en el que podrás hacer tus necesidades sin dejar de charlar con las visitas! Sofá cama con el que podrás acariciar el techo con tu cabeza cada vez que te levantes y aumentar de altura gracias a los chichones pic.twitter.com/U77XDZosoj — elzulista (@elzulista) 6 de septiembre de 2018

Un "piso" de 20 metros por 750 euros al mes

Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulonave en BCN! Cocina como en un restaurante con tu cocina industrial y cuando quieras evitar el olor a fritanga cierra la persiana! "Ideal para una persona sola o pareja" que sea capaz de dormir en una cama de 80 en julio con humedad ?? pic.twitter.com/v4FfCS5EeD — elzulista (@elzulista) 3 de septiembre de 2018

Un estudio de 15 metros con la cama contra la pared

Buenas noches! Hoy os traemos zulonicho! Siente la tranquilad de dormir como en un cementerio con tu colchón encastrado en la pared. Escalera ideal para acróbatas! Te sentirás como una serpiente que trepa y repta hasta su agujero! Cocina portátil y rejas de ventana incluidas! pic.twitter.com/8rjkxlY2PY — elzulista (@elzulista) 2 de septiembre de 2018

Uno de los últimos ejemplos que ilustran en la cuenta habla por si solo. Se trata de un estudio que se sitúa en el barrio de Embajadores de Madrid. Es un cuarto sin ascensor, se cobra a 450 euros al mes pero también hay que pagar un mes de fianza y otro de gestión de la agencia. ¿La clave? Dormir en el sofá en el que ves la tele y comes. Las fotos hablan por si solas.¿Quién dijo que en 20 metros cuadrados no puedes meter un piso? Sí que se puede. Y puedes cobrar 750 euros al mes. En el anuncio se destaca que todo funciona pero hay que dar dos meses de fianza. Eso sí, la cocina es muy moderna: está metida dentro de un armario.Y la joya de la corona. Uno de esos ejemplos que no te puedes creer si no lo ves. Un estudio en La Latina de 15 metros cuadrados que se alquila por 580 euros al mes. La cama está dentro de la pared por lo que hay que subir por una escalera para llegar a dormir. Hay que ver las fotos para creerlo.