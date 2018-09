Bianca Dragomir: "Mi trabajo es como un huerto con un montón de semillas"

Bianca Dragomir, la primera mujer que la Comisión Europea ha galardonado con el premio «European Cluster Manager of the Year 2016-2018», es una de las ponentes que participará el 4 de octubre en la jornada eWoman València. El encuentro, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica, se realizará en el Palau Alameda. Las plazas son limitadas, el precio de la inscripción es de diez euros y los beneficios irán destinados a la asociación Mamás en acción.

P Fue la primera mujer galardonada con el premio European Cluster Manager of the Year y es la directora de AVAESEN (la patronal de las energías renovables). Vamos, todo un símbolo de cambio en un sector dominado por hombres . Dos preguntas, por una parte, ¿qué hace una mujer como usted dirigiendo un sitio como ese?

R Cumplir un sueño. Desde pequeña he sentido la necesidad de sentirme útil y de tener un impacto multiplicador allí donde esté. Y creo que, sin ser consciente de ello, ha sido esa necesidad la que me llevó al sector de las energías limpias, que es el que cambiará el mundo. Con la energía está pasando lo que pasó con internet. Antes teníamos teléfono fijo, ahora hablamos por wasap. Vivimos un momento de cambio increíble. Liderar este cambio de paradigma junto a más de 160 empresas que agrupan una facturación de 3000 millones de euros y un empleo de 6000 profesionales, ayudar al sector a salir de la periferia de Europa mediante innovación, transformando una patronal en un cluster vanguardista líder en Europa, es lo que me ha motivado llegar hasta aquí.

P Y por otra, ¿qué es un clúster?

R Hay varias definiciones y el término puede generar cierta confusión. Un cluster es una agrupación de entidades y puede tener la forma de asociación, hub, plataforma o red alrededor de un sector, ciudad o incluso de un reto tecnológico. Cada país o región tiene sus propias definiciones y marcas. AVAESEN es cluster excelente europeo desde el año 2011 cuando expertos de la propia Comisión Europea se desplazaron a València y analizaron las dinámicas que creamos. Su concepto ha ido evolucionando desde una asociación de empresas actuando como la voz del sector a un ecosistema de innovación en cambio climático. Para mí cluster es un ecosistema de innovación que integra toda la cadena de valor de un sector, concentrando una multitud de entidades públicas y privadas –start-ups, pymes, grandes empresas, inversores especializados, centros de I+D, administración pública e incluso otras asociaciones– generando innovación de forma sistémica para una masa critica del sector, además de representar sus intereses. En un cluster de este tipo las empresas generan más patentes y marcas y con ello más empleo.

P ¿Cómo se puede ser embajadora de más de 2500 cluster de la UE?

R Con mucha ilusión pero también con mucha responsabilidad porque estos 2.500 clusters industriales representan el 38% del empleo de la Unión Europea y su papel es crucial para alcanzar los objetivos europeos en energías renovables, economía circular, decarbonización de la economía o digitalización. Digamos que, a través de mi labor, ayudo a los clusters a ser una mejor versión de si mismos, independientemente de su sector. Trabajo con la Comisión Europea, con Ministerios de diferentes países y con clusters de todo el continente inspirando a sus gerentes para liderar una nueva generación de clusters abiertos, colaborativos, intersectoriales, multiplicadores de impacto positivo en su sector y situando la innovación en su ADN. También asesoro a la Comisaria Europea de Industria, Elzbieta Bienkovska, y al vicepresidente de la Unión Europea, Jyrki Katainen, en materia de estrategia industrial dentro de la Estrategia Europea Industria 2030. Ello marcará los presupuestos europeos en el periodo 2021-2027.

P ¿Cuáles son los cluster más relevantes de la Comunitat Valenciana? ¿en qué sectores son punteros?

R Depende del criterio que aplicas, un cluster puede ser más relevante que otro. Para mí cuanta más innovación sistémica genera, más relevante es el cluster. Sectores horizontales como el energético es de los que más transformarán a todos los demás sectores, desde los tradicionales, como el téxtil, calzado o el cerámico, hasta los emergentes. Todos tendrán que adaptarse a los retos 2030 y 2050 como condición sine qua non para sobrevivir.

P Hábleme de su trabajo.

R Mi trabajo es como un huerto con un montón de semillas donde constantemente se gestan nuevas ideas, innovación, alianzas, negocio, proyectos... el futuro mismo. Es un espacio en el que hacemos que las cosas crezcan. Poder hacer de sol y lluvia y dedicarse a las semillas de este sector, a la energía, que hace todo lo demás en el mundo es motivador. Cuando me incorporé como directora en AVAESEN me encontré una asociación sobre endeudada y un sector en declive por el recorte de las primas y la crisis. Vi en esa situación la oportunidad de rediseñar un nuevo concepto de cluster con menos recursos pero con más ambición. Muchas veces me preguntan como conseguimos hacer tanto con tan poco y suelo contestar: ´El sol no tiene fronteras. ¿Como íbamos a tener nosotros?´. Este es el sector que tiene que cambiar el mundo y hemos empezado cambiando nuestra manera de actuación.

P¿Siente que ha tenido que demostrar más que otros por el hecho de ser mujer?

R Demostrar es un verbo que históricamente han conjugado mucho las mujeres en su vida profesional? Soy mujer y soy rumana. Cuando empecé como directora en AVAESEN tenía 27 años. Se podría decir que ni mi género, mi nacionalidad o mi edad e incluso el mix de las tres era lo más habitual en puestos directivos. Pero soy un ejemplo de que las cosas están cambiado.

P¿Le costó hacerse de respetar?

R En este sector, como en muchos otros, se respeta el esfuerzo y yo me esfuerzo mucho.

P¿Qué le suponen, tanto a nivel personal como profesional, los premios y reconocimientos?

R Más que alimentar mi ego, los premios alimentan mi esperanza de que hay otra manera de hacer las cosas. Son pruebas de que se está rompiendo una espiral de silencio sobre mujeres líderes, disruptivas, valientes y de que hay gente dispuesta a implicarse en este cambio.

P¿Cómo se ve València desde Europa?

R Europa se ha fijado un objetivo de energías renovables de 32% hasta 2030. España lleva tiempo en el punto de mira de Bruselas por el impuesto al sol. Pero ahora Europa está mirando a España, y en concreto a València, como hub de innovación verde en el Sur de Europa y capital de los clusteres europeos. AVAESEN está demostrando que un cluster con menos recursos pero con más ambición puede liderar a muchos más en Europa, exportando su modelo innovador al resto del continente. Con ello, llevamos la bandera de la Comunitat Valenciana. Incluso el año pasado conseguimos que la mayor conferencia europea con más de 300 clusters y regiones de Europa, Grow Your Region, se celebrara en València como epicentro de la innovación industrial.