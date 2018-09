La Mesa del Congreso bloquea la enmienda del PSOE para evitar el veto del Senado al techo de gasto

La Mesa del Congreso ha aprobado este lunes con los votos mayoritarios de PP y Ciudadanos excluir la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público.

Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja después de que analizara sendos recursos de amparo presentados por PP y Ciudadanos contra la admisión a trámite en la Mesa de la Comisión de Justicia de esta discutida enmienda.

La decisión ha sido adoptada tras una larga reunión de la Mesa en la que se han vuelto a poner de manifiesto las discrepancias entre la interpretación que el PSOE y Unidos Podemos por un lado y PP y Cs por otro hacen del Reglamento.

Rechazada la incorporación de la polémica enmienda, la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, ha anunciado que su grupo parlamentario recurrirá esta decisión con toda probabilidad al Tribunal Constitucional.

En su opinión, lo que el PP y Ciudadanos tenían que haber hecho si discrepaban por la aceptación de la enmienda por parte de la Mesa de la Comisión de Justicia era precisamente acudir al Constitucional y no ante la Mesa de la Cámara.

Ha asegurado que "no se puede hurtar" del debate parlamentario una decisión "tan importante" como la que comporta la enmienda socialista, ya que al sortear la capacidad de veto del Senado a los objetivos del déficit público permitiría facilitar unos presupuestos que acabaran con las políticas "de recortes" del Partido Popular.

Elizo ha confirmado que en la reunión ha quedado patente que el PSOE y Unidos Podemos albergan "serias dudas" sobre la "legalidad" de la decisión de la Mesa respecto a lo que ya había acordado la Mesa de la Comisión de Justicia.

Por el contrario, el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha sostenido que sí hay precedentes que avalan el paso que ha dado hoy la "Mesa grande" de la Cámara al corregir a la de la Comisión de Justicia y que no es la primera ocasión en se pronuncia en términos semejantes.

Ha explicado que hay "antecedentes" avalados por la doctrina del Tribunal Constitucional, de manera que, desde el punto de vista jurídico, la situación "estaba absolutamente clara", de manera que no ha hecho falta pedir más informes a los servicios jurídicos.

Prendes ha remarcado que "no era de recibo" el caso "inaudito" que se tramitara de forma simultánea una enmienda a un proyecto con el que no tiene "conexión ni homogeneidad", por la "puerta de atrás", mientras hay una proposición de ley ya en trámite con el mismo propósito.

Porque, ha recordado, la supresión de la capacidad de veto del Senado en la ley de Estabilidad Presupuestaria se puede hacer siempre que haya una mayoría suficiente para ello "pero no atropellando la legalidad, incumpliendo los reglamentos y burlando los derechos de todos los diputados".

Por su parte, el grupo socialista se ha limitado a anunciar que analizará los "siguientes pasos" que dará ante la situación creada por el rechazo de la Mesa a su enmienda.



Ana Pastor: "A mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad"



Por su parte, ea presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha negado que el acuerdo de la Mesa de rechazar la admisión a trámite de la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, sea una decisión "política" y ha garantizado que las "amenazas" no la desviarán del cumplimiento de la legalidad.

"Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán", ha denunciado Pastor, en referencia a la posibilidad de que el PSOE lidere algún tipo de iniciativa parlamentaria para censurar la actuación de la presidenta.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Pastor ha justificado el rechazo de la enmienda con dos argumentos jurídicos.

Por un lado, existe una situación "inédita" porque "dos textos idénticos" se están tramitando al mismo tiempo lo que, a su juicio, provoca "inseguridad jurídica" y puede generar incluso normas "contradictorias".

Además, según Pastor, el Tribunal Constitucional ha confirmado la "plena competencia" de la Mesa para estudiar esta enmienda, admitida ya a trámite en la Comisión de Justicia pese a que no es "congruente" con la ley en la que se pretende introducir.

"Estoy hablando de un asunto de legalidad, del principio de legalidad, no soy comentarista de apreciaciones. Lo que sí puedo decir es que la presidenta del Congreso actúa con objetividad y conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución Española", ha insistido.