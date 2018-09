Encarna Alcaide: "La confianza es una de las mejores palancas que hay en la vida para poder progresar"

Ponente en el foro eWoman Encarna Alcaide ha desarrollado su carrera profesional desde 1985 en CaixaBank, adquiriendo distintas responsabilidades en la estructura de negocio. Ejerció como Directora de Oficina durante 8 años y como Directora de Área de Negocio

desde 2012. Posteriormente ha ido asumiendo nuevas funciones (Directora en el Departamento de Banca de Instituciones en 2015), y desde 2017 gestiona en la Comunitat Valenciana la Acción Social de CaixaBank.

P ¿Cómo se eligen los proyectos sociales en los que se invierte desde CaixaBank?

R Durante más de 110 de años esta entidad ha trabajado para contribuir al progreso de las personas. Nuestro objetivo es construir una sociedad mejor y más justa, que ofrezca más oportunidades a las personas más vulnerables. Ese es el punto de partida para analizar cada proyecto que llega a nuestra mesa

P En el último año, ¿en cuántas iniciativas han participado? ¿cómo ayuda CaixaBank en nuestro territorio?

R Obra Social "la Caixa" ha destinado en el último año un presupuesto de 28 millones de euros en la Comunitat Valenciana. De estos 28 millones, a través de las oficinas de CaixaBank hemos canalizado casi 4 millones, lo que nos ha permitido apoyar más de un millar de proyectos sociales enmarcados en ámbitos como la pobreza infantil, la discapacidad o el fomento del empleo en colectivos vulnerables.

P De los proyectos en los que ha participado ¿de cuál se siente personalmente más orgullosa?

R Todos los proyectos de una manera u otra dejan huella, pero a mí personalmente los proyectos de carácter social, sobre todo los relacionados con la lucha contra la pobreza infantil, con la ayuda a personas mayores, enfermos y personas con discapacidad hacen que me sienta especialmente orgullosa.

P Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegó a este puesto?

R Tras muchos años trabajando en el área comercial de CaixaBank y después de haber asumido sucesivas responsabilidades, cuando se definió esta nueva función de Responsable de Acción Social de CaixaBank en nuestra Comunidad Autónoma no dudé en asumir este nuevo reto profesional. Nuestras acciones en materia social son orgullo de pertenencia de los empleados de CaixaBank, un elemento que nos diferencia de otras entidades y con las que realizamos una importantísima labor social, educativa y cultural.

P ¿En qué consiste su labor?

R Colaboro a diario con nuestra amplia red de oficinas para lograr que nuestra ayuda alcance al mayor número de entidades sociales que trabajan en el territorio. Es muy importante en mi tarea diaria evaluar los proyectos que trasladan las oficinas, para que se adecuen a las líneas de trabajo establecidas, y concertar reuniones con las entidades con las que colaboramos para conocer su actividad y necesidades También trabajo en difundir nuestra acción social, buscar nuevas complicidades con la sociedad a través de iniciativas como el crowdfunding y actividades de voluntariado corporativo.

P ¿Cree que ha tenido que esforzarse más para acceder a su cargo por ser una mujer?

R Me siento afortunada por poder trabajar en una empresa como CaixaBank, donde se valora el esfuerzo y el mérito para crecer en tu carrera profesional. Tengo la suerte de trabajar en una entidad en la que siempre he visto mujeres en puestos directivos. Yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo más que mis compañeros hombres, aunque soy consciente de que en nuestra sociedad hay mucho trabajo por hacer para que esto sea la norma. Existen otros sectores laborales, y también el financiero, en el que hay camino por recorrer.

P ¿De qué forma contribuye CaixaBank a promover la igualdad laboral?

RCaixaBank desarrolla iniciativas transversales orientadas al acceso en igualdad de oportunidades a todos los procesos de selección de la entidad. Existen programas específicos para acompañarnos en el desarrollo profesional y mucha ayuda a la hora de planificar la carrera profesional o el refuerzo de las habilidades relacionales. Existe un compromiso de la alta dirección para promover la selección del mejor talento y capacitación basado en la meritocracia y la promoción de la diversidad. CaixaBank se acerca al 40% de mujeres directivas. Es una realidad tangible. Si elevas las acciones de diversidad de género a la categoría de estratégicas, la realidad se transforma de inmediato. Se pone, por ejemplo, especial énfasis en la formación, con programas directivos para mujeres, mentoring y también para el reconocimiento público del trabajo de la mujer en la empresa como hace eWoman.

P Su trabajo tiene un importante componente de realización personal€

R Sin duda. Fundamentalmente por dos motivos: como empleada, porque gracias a la acción de CaixaBank existen proyectos que no se habrían podido realizar sin nuestra ayuda y, a nivel personal, me da la oportunidad de conocer a muchas personas implicadas en la ayuda a los demás, lo que me reafirma en la idea de que nuestra sociedad es cada vez más solidaria. Nuestro modelo de Banca Socialmente Responsable, que se traduce en un compromiso con la diversidad, pero también con el medio ambiente, el territorio en el que trabajamos€ es reconfortante llegar a casa y saber que tanto con tu trabajo, que contribuye al crecimiento económico, así como con la acción social, estás haciendo posible que muchas personas mejoren su futuro. Sí, enriquece, aunque le suene algo cursi, el alma.

P ¿Qué consejo le daría a aquella persona que quiere llegar a un puesto directivo en su carrera profesional?

R Tienes que confiar en ti misma. La confianza es una de las mejores palancas que hay en la vida para poder progresar. Ayuda a los que tienes alrededor, y contribuye a la buena marcha de la empresa. Si tú estás segura de lo que haces, puedes transmitir tus conocimientos con una fluidez que no se logra desde la inseguridad. Y también recomendaría que nunca perdamos la capacidad de escuchar. Hay mucho que aprender de cada cliente, de cada asociación con la que trabajo y encada proyecto que hacemos posible. Escuchar a los demás es un valor seguro.

P ¿Qué le parece este tipo de eventos en los que se cuenta con la experiencia de mujeres de diversos sectores?

R Pues como soy una persona a la que le encanta escuchar, entenderá que estos encuentros me parezcan enriquecedores. Poner en común las experiencias que todas tenemos nos ayuda a sacar importantes conclusiones y seguir avanzando.