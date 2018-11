¿Qué comunidades gastarán más en el Black Friday?

El Black Friday da el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad. Desde el año 2013, esta fiesta de las rebajas que se celebra después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, se ha convertido en un referente para las compras de Navidad.

Sus fuertes descuentos lo convirtieron rápidamente en Estados Unidos en uno de los días más importantes del año en cuanto a nivel de consumo. En España varias empresas empezaron a sumarse a esta iniciativa en 2013, pero no fue hasta 2015 cuando su popularidad se extendió.

iAhorro.com ha realizado una encuesta sobre el consumo de los españoles durante el Black Friday. La población objeto de la investigación han sido 1.906 entrevistas (0,006% del total nacional) mediante un cuestionario a mayores de 18 años cuyo ámbito geográfico lo constituye todo el territorio español. El ámbito temporal o periodo de estudio ha sido del 10 de octubre al 22 de octubre y en el mismo se han ponderado tanto las poblaciones de cada comunidad autónoma, su sexo y grupo de edad para conseguir resultados representativos en toda la muestra realizada.

Las empresas se vuelcan con el Black Friday. Foto: Germán Caballero.

De los datos de este estudio se desprende que, en los últimos años, el porcentaje de consumidores que se unían a comprar este día ha crecido en menor medida. En 2017, un 56,9% de los españoles compraron en la jornada del Black Friday, sin embargo, en este 2018 sólo prevé comprar un 54,5%. Esta caída es desigual en el territorio nacional, pero es más acusada en las comunidades con mayor densidad de población y que en años anteriores lideraban los rankings de volúmenes de compra.

Si comparamos los datos de 2018 con los de 2017, este año Cataluña y Madrid lideran el ranking del porcentaje de ciudadanos que van a dejar de comprar, un 19,3% y un 15,03% respectivamente. La media en España está en el 11,30% por lo que Valencia (13,03%) también se sitúa por encima de este dato. En el lado contrario está Castilla-La Mancha y Andalucía donde el Black Friday atrae a un 14,87% y un 14,37% más de ciudadanos este año.

Por ejemplo, Madrid y Valencia con un 50,8% y un 51,8% respectivamente son las comunidades autónomas en las que más cae la intención de compra cuando en años anteriores fue del 53% y un 54,5% de los ciudadanos respectivamente. Estos cambios se producen por un cambio de opinión importante entre los compradores y los no compradores. Solo un 43,45% repite compra, un 11,30% no comprará (más de 1 de cada 5 de quienes compraron el año pasado) y otro 11,07% que no compró lo hará este año.

El Viernes Negro no termina de tener tanta repercusión como pueden ser las rebajas en España. "Es llamativo que los ciudadanos que dejen de comprar este año sean de Cataluña y Madrid, justamente donde había tenido un impacto superior en los años anteriores. También hay un descenso en el presupuesto no motivado por problemas económicos sino por un cierto desencanto y muy relacionado con experiencias en los años anteriores. En definitiva, en las comunidades donde más se han comprado anteriormente, es donde más se pierde gente interesada", destaca Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro.com.



Los ciudadanos no se creen las ofertas del Black Friday



No tener dinero no es una de las principales razones por la que los ciudadanos no compran en el Viernes Negro; solo un 8% de los usuarios señalan este motivo. Un 38,3% piensa que las ofertas no son reales a las que unimos un 9,20% que cree que el descuento es insuficiente da como resultado que un 47,50% no se ve atraído por las propias características de estas promociones.

Un 44,92% de los catalanes, un 43,23% de los valencianos y un 43,19% de los madrileños, tres de las 4 comunidades con más población y que lideraban las compras en años anteriores son los más incrédulos con las ofertas, lo que muestra claramente una mala experiencia en los años precedentes.



El presupuesto medio es de 139,09 euros por familia



Para este 2018, la mayoría de los encuestados piensa gastarse entre 100 y 150 euros. Según el análisis de iAhorro.com la media estaría en 139,09 euros si tenemos en cuenta que un 50,3% piensa gastarse entre 50 y 150 euros, y solo un 21,43% más de 200 euros.

Pero la distribución de este presupuesto es muy desigual. Mientras en Madrid el presupuesto se eleva 152,80 euros y en Canarias se reduce hasta los 109,52 euros. Además, el 58,8% de los consumidores que compró el año pasado gastará los mismo este 2018, un 18,3% gastará más y un 22,9% que afirma que comprará menos.

Hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. En el lado de los que más gastarán están un 27,01% de los ceutíes, un 25,01 de los ciudadanos de las Islas Baleares y un 23,40% de los asturianos. Tan solo un 11,33% de los madrileños y un 14,01% de los canarios gastarán más. En el lado de los que declaran que gastarán menos destacan los canarios con un 34,89%, navarros con un 30,29% y vascos con un 30,23%.

¿Por qué este año los usuarios van a gastar menos dinero? "No hay razones económicas sino de percepción de lo que es Black Friday. Son ofertas puntuales que no abarcan todos los productos o al menos lo que busca el cliente y que, por tanto, no suple al grueso de las compras navideñas. Todo ello lleva a que, a priori, se destine menos dinero sobre el presupuesto total", apunta Gallardo.

Las compras se reparten entre tienda online y tienda física



Con respecto a la distribución de las compras por edad de la población los tramos más atractivos los encontramos entre los 25-34 y 35 y 44 años, decreciendo el interés a partir de esa edad. El tramo de edad que más compra son los que tienen entre 35 y 45 años con un 28,10%, le sigue el tramo de edad entre 25 y 34 años con un 22,23%.

Con respecto al tipo de establecimiento, de forma global tienda online y tienda física se reparten de forma muy similar las compras. La tienda física se sitúa en el 34,32%, la online en el 33,12% y la opción de ambas en el 32,56%. Esta igualdad se rompe en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid un 49,32% de las compras se harán online frente al 51,19% que lo harán en Castilla-La Mancha en tienda física.

Lo que sí cambia son las motivaciones o ventajas que perciben en cada uno de los establecimientos. En tienda online se prefiere por mayor descuento (40,12%) seguido de mayor surtido de producto (23,32%) y la comodidad del envío a domicilio (23,20%).



¿Cómo pagarán las compras los clientes?



La distribución del pago con tarjetas también es muy desigual. Murcia es donde se usará más, con un 35% mientras que en lado contrario está Cataluña con un 9,3%.

Con respecto al modo de financiar las compras con tarjeta sigue siendo bastante tradicional para buena parte de los consumidores (40,19%), que tan solo acumulan sus compras para abonar el total del saldo en su periodo de liquidación, con lo que tan solo aplazan sus compras en periodos inferiores a un mes, pero la forma con la que más se paga la financiación con tarjeta es el pago de una cuota fija al mes (44,43%) y solo un 15,38% lo realiza fraccionando las compras por un número fijo de meses.