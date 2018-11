Pedro Sánchez no cree que Bankia deba seguir siendo pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer en el Congreso la decisión del Gobierno de no vender «en estos momentos» la participación del Estado en Bankia, con el fin de recuperar la totalidad del rescate, si bien cedrró la puerta a conservarla como entidad pública, pues no ve necesaria una banca comercial pública.

«No puede haber una banca comercial, no tiene ningún sentido que el Estado tenga depósitos", ha zanjado Sánchez, ante la pregunta que le formuló en la sesión de control el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre sus planes de cara a esta entidad rescatada.

El líder de la formación morada apostó por «impulsar» una banca de inversiones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). «Nosotros no estamos cerrados a que haya una banca pública. El debate que siempre ha habido en el PSOE y en la izquierda es si el Estado debe tener una banca comercial o una banca de inversiones. Nosotros creemos que tiene que haber una banca de inversiones», dijo. El presidente del Gobierno no se pronunció sobre cuándo impulsará la venta de esta entidad, pero la descartó ahora pues el «objetivo principal» del Gobierno «es recuperar los más de 22.000 millones» que invirtió el Estado «para rescatar a la entidad».

«Hablemos claro, ahora mismo la cotización no permite ese objetivo. Por tanto, en estos momentos no se plantea por parte del Gobierno vender la participación de Bankia», explicó, subrayando que «esto no puede sorprender a nadie», ya que, apostillló, «es lo que siempre ha defendido» tanto el Gobierno como el PSOE.

Por su parte, Pablo Iglesias se preguntó que, una vez nacionalizada Bankia para sanearla, y habiéndose gastado en ello «muchísimo dinero», «qué sentido tiene permitir que se privatice», citando al escritor Eduardo Galeano cuando decía que «las bancarrotas se socializan y las ganancias se privatizan». «Eso es esperable en un Gobierno de esta gente», apostilló, aludiendo a las bancadas del PP y de Ciudadanos, y defendiendo que «en un Gobierno progresista lo sensato sería tener una banca pública».