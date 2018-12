Pactos, empresa y estabilidad familiar

El riesgo no es el que aparenta ser: la relación del fundador con sus descendientes, el binomio padre-hijos. La experiencia nos hace ver que el problema es la relación futura entre los hermanos. El riesgo no es el aparente, el padre, porque la biología regula de forma natural sus impactos, porque día a día le resta fuerza y, al tiempo, incorpora una fecha de caducidad por eliminación.

El problema no es el que aparenta ser. El aparente es la falta de información, la poca o nula participación, la insuficiente comunicación o las inadecuadas relaciones entre los miembros de la unidad familiar. Estos problemas no son más que la consecuencia lógica de un problema anterior, una derivación de la falta de consenso sobre el nuevo modelo que se debe incorporar en la unidad familiar para gestionar el negocio que comparten.

El modelo que diseñó el fundador fue adecuado para su generación, pero no lo suele ser para la siguiente, que debe pactar un nuevo marco que regule sus relaciones y comportamientos.

Si el problema es el modelo la solución radica en remodelar las bases en las que se fundamenta, no tanto en actuar sobre las personas. Es la única solución estable, porque el resto son parches que pueden llegar a amortizar sus nefastos impactos.

El amor, la buena relación y la delicadeza en las interacciones familiares no resuelven el problema, tan solo amortigua sus impactos. Para resolver el problema y, por tanto, eliminar su pernicioso impacto, se debe reflexionar sobre el modelo y adecuarlo a la nueva realidad. En caso contrario, el problema está anunciado y solo queda esperar su ineludible ejecución.

Amor, buenas relaciones y mucha información

Muchos creen que el asunto lo resuelven con amor, buenas relaciones y con mucha información, cuando el tema es más sencillo y complejo, según se vea: Es muy sencillo porque se trata de la empresa, de lo que debemos hacer con la misma y, sobre todo, con la forma en la que tenemos que funcionar. Además, es muy complejo porque muchas personas no desean hablar de estos sencillos pero a veces delicados temas porque trastocan sus expectativas de vida.

La familia debe pactar un nuevo modelo de relación y para ello, debe ponderar, evaluar y acordar aspectos elementales y sencillos que afectan a interacción familia-empresa, con la finalidad de salvaguardar a la unidad familiar de las inconsistencias que suele provocar la interacción de sus miembros en un Modelo de relación inadecuado y al tiempo, preservar el negocio de sus perniciosas consecuencias.

El final de la empresa

Se debe pactar el final de la empresa. O lo que es lo mismo, lo que la familia debe hacer con el negocio ante la evidencia de que la empresa y/o la familia no funcionan bien, por carencias en las capacidades, por falta de voluntad o de consenso entre miembros de la familia.

Se debe pactar la autoridad formal. Se debe determinar a priori quien debe tener la última palabra en la toma de decisiones. Los asuntos se deben consensuar, pero es necesario que se sepa que cuando no hay conciliación posible, alguien debe tener la facultad para tomar las decisiones en tiempo y forma y asumir el riesgo de equivocarse... No se trata del mando y ordeno, si no de la responsabilidad de mandar.

Se deben pactar unas compensaciones coherentes con las contribuciones de los miembros de la familia presentes en el negocio. Este es uno de los principales nudos gordianos del problema: el necesario y no siempre equilibrio entre lo que se aporta y la compensación que se percibe por ese esfuerzo. En el Sistema de Compensaciones operan más las expectativas que las realidades, porque los sueldos no motivan en sí mismo, tan solo son un elemento de perturbación ambiental, por el efecto comparativo que provocan. Los sueldos son uno de los elementos para fundamentar la desunión. Y, al tiempo, son una magnífica herramienta para tapar las bocas de los demonios que merodean el alma de quien aporta mucho y la familia no le diferencia suficientemente del que aporta menos€.

Se debe pactar la política de dividendos. Es otro ingrediente necesario para evitar el apetito desmedido por el dinero o lo contrario, hacer rica a la empresa y pobre a la familia. Es necesario guardar el debido respeto entre ambos escenarios buscando su armonía: una familia próspera y un negocio con un patrimonio sólido.

Pactar el marco de la información

Se debe pactar el marco de la información. Para tomar decisiones en el trabajo, para informar al accionista, para conocer el desarrollo del negocio, para evaluar la coyuntura, etc. Es otro ingrediente necesario e importante. Se debe pactar el sistema de control de la gestión. Es otro núcleo gordiano del nuevo modelo, determinar cómo controlamos la gestión, quién debe controlar y cuando se deben establecer los controles.

Pactar los mecanismos que deben regular la salida del negocio de los socios que lo deseen. Es otro ingrediente necesario, determinar como puede salir un socio del accionariado.

En el fondo se trata de adecuar el modelo que le ha sido útil al padre a la nueva realidad formada por sus descendientes. No es nada raro, ni extraño, es algo tan sencillo como esto. Ni más ni menos€