Buenas noticias para el mercado laboral

Durante el mes de octubre el mercado laboral nos ha proporcionado muy buenas noticias: disminuye el desempleo y aumenta los afiliados a la seguridad social. Así, en la Comunitat Valenciana, finales del mes de octubre, la creación de empleo ha aumentado con 40.099 nuevos cotizantes en la seguridad social el 2,18% frente al 0,69% de España lo que representa el mayor aumento entre todas las autonomías.

En términos interanuales se han creado 62.495 puestos de trabajo que representan el 3,45% frente al 3,05% de España. Con estos datos, ya hay más personas con empleo afiliadas a la seguridad social que cuando se inició la presente Legislatura (mayo 2015). En concreto, según datos oficiales, se han creado más de 228.000 empleos que representan un incremento del 14%.

Estos datos van a servir para mejorar la tesorería de la Seguridad Social ya que un aumento de nuevos cotizantes repercute en mayores ingresos.

Por su parte, el Servicio Público de Empleo, al finalizar el mes de octubre, nos ha proporcionado otra buena noticia, el número de personas en desempleo registradas ha disminuido en 2.902 personas. En términos relativos, la disminución es del 0,77%, frente a un aumento del resto de Autonomías del 1,63%. Así, la Comunitat Valenciana lidera la disminución del paro entre todas las Autonomías de España. La cifra total alcanza 372 mil personas desempleadas.

En términos interanuales, es decir, en los últimos doce meses el paro desciende en 22.083 personas el -5,65%. De este modo desde que se inició la presente Legislatura (mayo 2015), el paro desciende en más de 116.000 personas (-24%).

Aunque parezca contradictorio la mejora del empleo no se ha traslado en términos semejantes a la reducción del desempleo. En concreto, como hemos mencionado el paro baja en 2.902 personas y el empleo crece en más de 40.000 cotizantes.

En principio es lógico pensar que si se incrementa el empleo descienda el paro en la misma proporción, sin embargo, en esta ocasión no ha sido así. Esta divergencia en los datos del mercado laboral es debida a la población activa (personas con trabajo o sin él) que sí aumenta su número por el trasvase de personas de la población inactiva (no son ni ocupadas ni paradas) a la activa, por mejorar las expectativas laborales, el aumento del empleo no sea suficiente para absorber todo el crecimiento de la población activa.

En conclusión, hay que ser conscientes que todavía queda mucho camino por recorrer en el mercado laboral, aunque se ha cerrado un octubre de record al experimentar un dinamismo muy fuerte e inesperado y que de seguir así pronto se alcanzará el volumen de empleo previo a la crisis.