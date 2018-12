CaixaBank, banco del año

Caixabank ha sido reconocido como 'Banco del Año 2018' en España ('Bank of The Year in Spain 2018') por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. La entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero

delegado es Gonzalo Gortázar (ambos en la imagen) logró el galardón por la capacidad de crecimiento y los buenos resultados a lo largo del año.