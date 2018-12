Los contratistas de obra pública se plantean impugnar el contrato para reformar el TSJCV

La adjudicación el pasado viernes por el pleno del Consell a la firma pública Tragsa del contrato para reformar la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por 25 millones de euros ha puesto en pie de guerra a los contratistas de obra pública, que se plantean la impugnación del acuerdo y, en su caso, el recurso ante los tribunales, según aseguró ayer a este diario el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel.



La adjudicación a Tragsa, según dijo el Gobierno autonómico, obedece a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que exige la autorización del Consell para poder realizar encargos a los entes que se consideren medios propios de la Generalitat, como es el caso de Tragsa, cuando el valor del encargo supere los 12 millones.



Santa Isabel discrepa de que sea un medio propio para este cometido. Sí es cierto que es del Estado y las autonomías. Cada una de ellas tiene el 0,34 %. Pero su misión «era llegar a donde no podía el sector privado, como hacer caminos en el campo, y no es el caso». También duda de que se cumplan las condiciones fijadas en la ley, dado que inicialmente el contrato se dividía en dos. El proyecto por un lado y la realización de la obra, por el otro, pero después ha sido adjudicado en bloque «y no lo ha sacado a la libre competencia. Eso nos molesta porque hay poca inversión pública y no entendemos que cuando hay algo no salga a concurso público».



Según Santa Isabel, el pasado verano hubo un concurso solo para los proyectistas que quedó desierto porque «ninguno de los aspirantes cumplía los requisitos del pliego de la Generalitat. La conselleria de Justicia nos dijo que, por tanto, iba a pedir que se lo adjudicaran a Tragsa para ir más rápido y ahora vemos con sorpresa que no solo le ha dado el proyecto sino también la obra».



Así las cosas, Fecoval se va a presentar en el expediente para conocer los motivos de la adjudicación a Tragsa y, «si no nos convencen, impugnaremos ante la Generalitat». De no prosperar, los abogados también estudian la presentación posterior de un recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.