ERC acusa al Gobierno de "chantaje" con los Presupuestos

ERC cree que la intención del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en enero en el Congreso, es un "chantaje del Gobierno" y de sus socios de Podemos, al tiempo que todavía no ha desvelado si presentarán o no enmienda a la totalidad, clave en el primer trámite parlamentario. "No solo tenemos que aguantar la represión de este Estado sino también los chantajes del Gobierno y de alguna formación política que de facto son sus socios", ha dicho el diputado de ERC Gabriel Rufián a la prensa tras preguntarle por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar las cuentas públicas al Parlamento en enero pese a no tener de momento avales suficientes.

Rufián ha reafirmado la voluntad de su formación de no apoyar los Presupuestos mientras sigan los políticos independentistas presos pero se ha mostrado dispuesto a dialogar si el Ejecutivo les llama. "No ha cambiado nada, nosotros hacemos la misma pregunta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, qué harían ellos si tuvieran a sus compañeros en la cárcel o en el exilio. No hay partidas presupuestarias suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros, cuatro de ellos en huelga de hambre", ha avisado Rufián.

Ha reiterado que su formación tendrá que debatir si presentará o no una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos cuando se presenten en el Congreso, un asunto que es clave ya que se trata de una primera prueba que de superarse haría que la tramitación presupuestaria continuara. Precisamente sobre si el previsible encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat catalana, Quim Torra, podría ser decisivo para presentar o no enmienda esa enmienda, Rufián ha afirmado que ERC es un grupo parlamentario autónomo, aunque "si que es cierto que Torra preside el Gobierno de la Generalitat, pero será una decisión consensuada entre todos".

Rufián ha dicho que "esto se tiene que comentar y lo tenemos que hablar" en ERC, y ha reiterado que "nuestra posición es clara: libertad de las 9 personas secuestradas, que pueda volver la gente exiliada y que se abra un debate en torno a la autodeterminación de Cataluña". El portavoz parlamentario de ERC ha lamentado el ascenso de Vox tras las elecciones andaluzas y ha negado que se deba al independentismo, que "lo único que ha hecho ha sido batallarlo". "La culpa es de quien se ha puesto junto a ellos detrás de una pancarta, en manifestaciones de ultraderecha o de Sociedad Civil Catalana, por ejemplo", ha puntualizado tras advertir de que "los tres jinetes del apocalipsis facha", Rivera, Casado y Abascal, "estén a las puertas del Congreso".