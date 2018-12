Inversores argentinos compran a Cerberus un edificio de oficinas en el área comercial de Alfafar

La firma madrileña Inversiones Carney SL, respaldada por socios argentinos y vascos, se ha hecho con un edificio de oficinas en el área comercial de Alfafar, periferia de València. Concretamente entre el centro comercial MN4 y la Pista de Silla. El inmueble, bautizado como As Center, fue construido en los años del boom inmobiliario y permanecía inactivo desde entonces. Su estado se corresponde con la falta de actividad durante una década, pero está terminado.

Es un edificio destinado a empresas, de doce plantas y que cuenta con cerca de 200 oficinas. En 2010, en plena crisis, pasó a manos del BBVA, que lo ha retenido desde entonces. Este 2018, el inmueble fue vendido al fondo norteamericano Cerberus, dentro de la operación en la que la entidad bancaria le traspasó activos por valor de cientos de millones.

Hace pocas semanas, según ha sabido este diario, el inmueble ha sido vendido a Inversiones Carney SL. Esta firma madrileña que tiene como administrador a Antonio Santiago Pérez ya ha realizado alguna operación en la C. Valenciana, pero no en el ámbito del terciario de oficinas, al menos de forma pública. Concretamente, según dijo el diario Heraldo de Aragón a principios de este año, la firma es titular del centro comercial Myo, ubicado en el polígono industrial Beneito de Gandia. En 2016 se adquirió una parcela municipal en la que se ha implantado una tienda de Decathlon. Este diario contactó con la empresa en dos ocasiones durante los últimos días, pero no obtuvo respuesta.

Inversiones Carney tiene como accionista a la firma Mazel Investments SA, radicada en Luxemburgo. Según las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil y correspondientes a 2017, en los dos últimos años ha realizado inversiones inmobiliarias por valor de 24 y 16,5 millones de euros, respectivamente. Además, sus activos están valorados en más de 28,5 millones.

Según el citado diario, Carney está respaldada por inversores vascos y argentinos. Además, esta firma se ha hecho este 2018 con el centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza con la intención de reflotarlo.