La Unió reclama el pago inmediato de las ayudas para los afectados por la "Xylella"

La Unió de Llauradors reitera la necesidad de pagar de forma inmediata por parte de la Conselleria de Agricultura las indemnizaciones pendientes a las personas afectadas por la Xylella en el norte de Alicante y que se agilice también un Plan de Reestructuración y Reconversión de la zona consensuado con el sector y dotado de fondos para que sea viable.

El nuevo secretario general de la Unió, Carles Peris, y otros representantes de la organización, ha realizado una visita por las zonas afectadas por la Xylella en las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa y el Comtat; junto a un grupo de personas afectadas y representantes políticos de algunos ayuntamientos y de las Corts Valencianes.

Peris insiste en que "hay que pagar ya sin más demoras a los propietarios de las fincas arrancadas e incluso debemos presionar para que las indemnizaciones puedan ser incluso más elevadas. Somos conscientes que con eso no se compensa el tremendo malestar de ver cómo desaparece de la noche a la mañana una propiedad con gran valor económico, social y paisajístico; pero no pueden estar sin cobrar por algo que han perdido y por ello reiteramos también la necesidad de una indemnización por lucro cesante".

Implicar al Gobierno central

Tras su visita y reunión con las personas afectadas, señala también que "la Generalitat debe implicar al Gobierno central y a la Comisión Europea para agilizar un plan de reconversión o reestructuración de la zona consensuado y dotado de fondos suficientes y no se quede en papel mojado". En este sentido, insiste en que "se estudien las alternativas de cultivo agrícola y medioambiental que mejor se adecuen a la zona y no se eternice en el tiempo su elaboración como ha sucedido con el pago de las indemnizaciones".

La Unió solicita también agilidad en los procesos de erradicación -demasiado largos y farragosos en la actualidad-, así como que la Generalitat informe y colabore con los ayuntamientos afectados ya que pueden aportar su visión y conocimiento del territorio y la tranquilidad necesaria que se requiere para una situación de este tipo.

No existe hoy por hoy ninguna solución milagrosa para combatir la Xylella fastidiosa y por eso LA UNIÓ apoya el protocolo de erradicación planteado desde las instancias europeas. "No podemos permitir que pase lo mismo que en Italia o Baleares donde la plaga ha sido tremendamente destructiva y ha arrasado una gran extensión de terreno y diversos cultivos por no actuar con rapidez y eficacia en la aplicación del plan de contingencia. En el caso que se propagara a otros cultivos de la zona o a otras zonas, los daños que se provocarían serían mucho peores", afirma Peris.

Esta organización profesional agraria opina también que hay que destinar más presupuesto a investigar contra la Xylella. "Nos consta que desde Conselleria de Agricultura se está realizando un gran esfuerzo en este sentido, pero hay que implicar también al Ministerio de Agricultura y la Unión Europea ya que el problema es grave y requiere soluciones conjuntas, urgentes y con presupuestos suficientes para tratar de erradicar de nuestro territorio la plaga".