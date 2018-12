Laureate Education vende la Universidad Europea de Valencia al fondo Permira

Laureate Education, Inc. (NASDAQ:LAUR), red global de instituciones académicas de educación superior), ha anunciado hoy la firma de un acuerdo con los fondos Permira para la venta de las instituciones académicas de Laureate en España y Portugal, a la espera de recibir todas las aprobaciones reglamentarias y de acreditación necesarias.

Las instituciones incluidas en este acuerdo de venta son la Universidad Europea de Madrid (UEM), la Universidad Europea de Valencia (UEV), la Universidad Europea de Canarias (UEC), la Universidade Europeia en Portugal y el Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) en Portugal todas ellas ofrecen una oferta de programas de grado y postgrado, enmarcados en una educación internacional innovadora y adaptada al mercado laboral actual.

Creada en 1995, la UEM es actualmente la segunda mayor universidad privada en España y cuenta entre su oferta académica con grados, dobles grados y grados bilingües, así como programas avanzados de enseñanza profesional y técnica. La UEC, situada en La Orotava, Tenerife, es por su parte la universidad privada más importante de las Islas Canarias. La UEV, fundada en 2012 en Valencia, posee una oferta de grados y posgrados en distintos ámbitos, como arquitectura, empresariales, comunicación, ciencias de la salud y derecho.

Por su parte, la Universidad Europeia en Lisboa ofrece títulos universitarios y de postgrado de tres años de duración basados en el Plan Bolonia. El IPAM, fundado en 1984, es la mayor y más antigua escuela de marketing de Portugal, y cuenta actualmente con un modelo educativo innovador que combina las actividades en el aula y el manejo de nuevas tecnologías, además de contar con unos sólidos resultados de empleabilidad de sus estudiantes.

El CEO de Laureate, Eilif Serck-Hanssen, ha comentado: "estoy muy orgulloso de nuestras instituciones en España y Portugal y de sus logros durante los años en los que han formado parte de la red Laureate. Juntos, hemos compartido un viaje de crecimiento e innovación que ha redundado en el beneficio de sus estudiantes. Creo que bajo el liderazgo de Permira, estarán bien posicionados y respaldados para seguir brindando resultados sólidos y un alto grado de satisfacción para los estudiantes."

Pedro López, director de Permira en España, declaró por su parte: "estas instituciones poseen un gran reconocimiento de marca y ofrecen una sólida propuesta de valor para los estudiantes en una amplia variedad de disciplinas. Bajo la dirección de Permira, estas instituciones mantendrán el énfasis en seguir brindando una enseñanza de alta calidad, proporcionando experiencias de aprendizaje nuevas e innovadoras. Permira continuará invirtiendo y reforzando su oferta online para satisfacer las necesidades cambiantes de su población estudiantil. Esperamos con interés el momento de empezar a trabajar con todo el equipo directivo y académico y aprovechar nuestros recursos globales, nuestro conocimiento local y nuestra experiencia, para ayudar a estas universidades a llevar a cabo sus planes de crecimiento y continuar brindando a los estudiantes una experiencia académica de primer nivel."

Está previsto que la transacción se complete a lo largo del primer semestre de 2019, quedando sujeta a las distintas aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de las Autoridades Reguladoras Españolas, de la Autoridad de Defensa de la Competencia de España y de la Autoridad de Defensa de la Competencia de Portugal.

El valor de esta operación es de 770 millones de euros ($871 USD millones al tipo de cambio actual), quedando pendiente este importe de los habituales ajustes al cierre. Ambas partes esperan que la transición transcurra sin problemas y que finalice dentro de los plazos establecidos.

Goldman, Sachs & Co., Inc ha actuado como asesor financiero exclusivo de Laureate Education, Inc. en esta operación, mientras que Allen & Overy ha actuado como su asesor legal. La firma Linklaters, por su parte, ha actuado como asesor legal de Permira y Barclays como asesor financiero.