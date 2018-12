El Puerto reabre la venta de su parcela en Parc Sagunt

El consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística, filial de la Autoridad Portuaria de Valencia, ha anunciado durante su reunión de esta semana que tiene sobre la mesa la propuesta de compra de la totalidad del espacio de 280.000 metros cuadrados de suelo que posee en Parc Sagunt. Así lo constata en el apartado del orden del días «notificiaciones», en el que analiza la situación de la parcela Z1 ubicada en el citado emplazamiento del Camp de Morvedre y por la que pujó Mercadona. Con todo, la cadena de distribución presidida por Juan Roig decidió finalmente no presentar una oferta y el consurso público convocado por la APV quedó desierto el pasado mes de noviembre.

La APV no ha desvelado el operador logístico que quiere adquirir esta parcela, lo que servirá para reactivar Parc Sagunt II, según fuentes portuarias, ya que Valenciaport requerirá más suelo logístico en la futura ampliación del emplazamiento del Camp de Morvedre.

Para garantizar los principios de publicidad y transparencia y para facilitar la libre concurrencia, «se acuerda abrir un periodo de 30 días naturales para que cualquier interesado pueda presentar ofertas alternativas», según VPI Logística.

La Autoridad Portuaria que preside Aurelio Martínez quiere que los posibles compradores de la ZAL generen un tráfico anual de hasta 20.000 TEU (contenedores de veinte pies) o 200.000 toneladas de mercancía, así como la obligación de iniciar la actividad en un plazo máximo de cuatro años.



Ofertas por 31 millones

Además, para no entrar en minusvalías en las cuentas de explotación de la APV, las ofertas no podían ser inferiores a 31,03 millones de euros sin IVA y se incluía una cláusula por la que el comprador no podía vender el suelo adquirido hasta que no pasaran como mínimo cuatro años. Por otro lado, debía comprometerse a invertir las ganancias en términos de plusvalía de acuerdo con el objeto social de la filial portuaria VPI Logística y de Parc Sagunt.

El plazo para la recepción de ofertas finalizará el día 11 de enero a las 14:00 horas.

El Puerto ya anunció a finales de noviembre su intención de vender la parcela de Parc Sagunt sin concurso público tras quedar desierto el concurso. «Vamos a seguir con el proyecto que teníamos»; es decir desarrollar diversas pastillas de suelo en esta superficie para clientes», dijo la APV.