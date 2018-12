Innsomnia monta un programa de aceleración para la banca en Argentina

Red Link e Innsomnia han presentado en Buenos Aires la aceleradora Fintech Red Link by Innsomnia que contribuirá a la digitalización de las entidades financieras de la empresa tecnológica argentina especializada en el sistema financiero. Innsomnia, la primera aceleradora Fintech en España, dispone de una amplia experiencia en el sector y desarrolla, desde 2015, un Programa de Innovación Abierto para Bankia, el cuarto banco del país.

Fran Estevan, CEO de Innsomnia, explica la magnitud del proyecto: "Es la primera vez que una aceleradora europea va a Latinoamérica, en este caso a Argentina, a contribuir a la digitalización de la banca, y, además, de una banca muy especial que incluye la banca pública, privada y cooperativa". Red Link es una empresa de capitales argentinos, con 30 años de trayectoria, que provee servicios tecnológicos, informáticos y de procesamiento a gran escala y con los más altos parámetros de calidad, seguridad y confiabilidad. Es líder en plataformas Web y Mobile. Proporciona soluciones integrales de banca electrónica a más de 32 Home Banking customizados, 26 plataformas de Banca Electrónica Empresas para PyMEs, Grandes Empresas y Gobierno, y más de 22 Aplicaciones Mobile y de Seguridad para múltiples plataformas. Es la mayor red de cajeros automáticos de la Argentina (más de 9.000). Su tecnología, basada en plataformas de alta disponibilidad (7x24), de altos estándares en materia de seguridad y tolerante a fallas, permite realizar más de 20 millones de operaciones monetarias diarias, unos 6 mil millones anuales, brindando servicios a más de 29 millones de clientes, en suma, 7 de cada 10 argentinos, operan con Red Link.

"En Latinoamérica están mirando a Europa para buscar soluciones fintech porque, en Estados Unidos, los ejemplos de fintech son en entornos B2C, es decir, empresas que salen al mercado, y ellos lo que están buscando son empresas que colaboren con la banca, así que el modelo de Innsomnia les encaja muy bien porque permite que haya una co-creación de productos", explica Fran Estevan. Innsomnia trasladará su metodología a este nuevo programa con el objetivo de hacer cinco proyectos piloto en los próximos siete meses. La convocatoria arranca en diciembre de 2018 y los proyectos concluirán en julio de 2019.

Acceso al talento

Tras más de un año trabajando en el desarrollo del proyecto, LINK podrá captar talento internacional y reunir al mejor fintech europeo y contar así con las mejores startups del sector para implementar sus retos de innovación. A través de la red de aceleradoras e incubadoras The Talent Route, impulsada por Innsomnia con el apoyo del Gobierno de España a través del ICEX, se reforzará la búsqueda de innovadores a través de 11 países, fundamentalmente Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Alemania, Israel y Reino Unido. "Ahí es donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos porque es en estos lugares donde se concentra el 90% del talento fintech europeo", revela Estevan.

Asimismo, e independientemente del programa de aceleración, Red Link va a estar presente, de la mano de la aceleradora valenciana, en dos de las principales ferias Fintech de Europa. En enero de 2019, en el Paris Fintech Forum y, en febrero, en el 4 Years 4 Now en Barcelona. Lo cual se complementa con la presencia de LINK con su stand propio, por tercer año consecutivo en el Mobile World Congress de Barcelona. "Vamos a hacer scouting activo, no sólo a través de la web, de nuestra plataforma y The Talent Route, sino que vamos a hacer talleres y búsqueda de startups específicas para los bancos argentinos en estos dos grandes foros". Además, hay ya programados tres afterworks en Madrid, Barcelona y Valencia, "la idea es que las mejores fintech de España y europeas accedan a presentar sus productos a Red Link".

Innsomnia se refuerza así como aceleradora fintech en España, y la primera aceleradora independiente que desarrolla un proyecto en Latinoamérica. "Hasta ahora sólo habían entrado grandes aceleradoras corporativas, pero es la primera vez que un Corporate latinoamericano firma con una aceleradora independiente europea", concluye el CEO de Innsomnia.