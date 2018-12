Compromís exige la cláusula de salvaguardia para los cítricos y recuerda que PP y PSOE han votado en contra

El portavoz de Compromís en el Senado y miembro de la comisión de Agricultura en el Senado Carles Mulet, ha vuelto a pedir que España exija la aplicación de la cláusula de salvaguardia respecto al tratado de comercio entre la Unión Europeo y cinco países sudafricanos.

Mulet ha recordado como el pasado día 4, ya se exigió directamente al Ministro de Agricultura, por parte de Compromís en el Senado, aplicar esta medida, ante la cual éste descartó hacerla, con un discurso de ridiculización de la reivindicación valenciana, con la excusa de que en otras zonas de España están ampliando las plantaciones de cítricos, y que por ello no existe ninguna amenaza en el sector.

El portavoz de Compromís ha recordado como tanto PP como PSOE han votado reiteradamente en el Senado en contra de las mociones de Compromís, en las cuales se pedía ampliar la seguridad en los puertos de entradas, aplicar medidas contra las exportaciones de riesgo. Otras medidas como incluir a los cítricos en la lista de vegetales amenazados por la UE, o iniciar una campaña oficial a nivel de Estado para informar a la ciudadanía de cuando un cítrico es de origen estatal y cuando no, mediante algún distintivo de calidad, o bien fomentar el consumo de cítricos estatales por parte de las administraciones, han quedado sin cumplirse a pesar de ser aprobadas por mayoría.

Tratado comercial cn la UE

Mulet ha recordado como el tratado fue ratificado en el Senado en abril de este año "únicamente Compromís presentamos veto a este tratado, advertíamos de lo que estaba pasando ya, incluso antes de ratificarlo y la respuesta de, especialmente, el PP fue ridiculizar nuestra petición. PP, PSOE y Ciudadanos votaron sin reparos a favor de ratificar el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros y los Estados del AAE de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), un acuerdo que, hay recordar, el PP votó a favor en el Parlamento Europeo y el PSOE se abstuvo. Por lo tanto, ahora pocas lecciones ni credibilidad pueden aportar".

Compromís ha pedido una "rectificación" por parte de los partidos que hasta ahora han hecho posible este tratado letal "no hay más salida que PP y PSOE reconozcan que se equivocaron cada vez que votaban o se abstenían cuando otros exigíamos no ratificar ese Tratado en esas condiciones, o cuando clamando en el desierto exigíamos aplicar ya la cláusula de salvaguardia. Ahora toca apechugar y defender lo que hasta ahora no se ha defendido".