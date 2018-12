Guerra en la asociación de consumidores de banca Adicae

La disputa interna que vive la asociación de consumidores y usuarios de bancos Adicae en la Comunitat Valenciana trasciende al ámbito estatal. Manuel Pardos, presidente nacional, tiene contestación interna y se ha organizado un candidatura que aspira a arrebatarle la presidencia. La guerra se reproduce en València. Mañana está prevista una asamblea donde los socios elegirán a los compromisarios que van a participar en el congreso nacional que se celebra en enero en Madrid. Y habrá batalla, entre la actual directiva controlada por la dirección nacional, y un grupo de críticos que fueron expulsados de la cúpula valenciana.

Como contó este diario, durante el pasado mes de julio la convivencia dentro de esta organización saltó por los aires, cuando el presidente nacional, Manuel Pardos, intervino la organización valenciana relevando a toda la cúpula. Adicae tiene una estructura orgánica muy centralizada. Pardos es al mismo tiempo el presidente nacional y de todas las territoriales que se han ido creando. Además, es la estatal la que ingresa las cuotas. Fueron las discrepancias personales en el estilo de dirección, así como el control de las cuotas y los abogados los que abrieron una batalla.

Primero se expedientó y expulsó a varios dirigentes valencianos; finalmente, se terminó relevando a toda la cúpula. La asamblea fue impugnada judicialmente. Los últimos meses han sido de escándalos: conflictos laborales, denegación de subvenciones por parte de la Generalitat, asamblea general impugnada judicialmente, así como tres miembros de la anterior junta directiva expulsados, según los críticos.

Adicae es una organización importante, debido a la cantidad de procesos en defensa de los consumidores ligados a estafas bancarias en los que está inmersa. En la C. Valenciana tiene unos 6.000 socios.

Así las cosas, las dos sensibilidades se enfrentarán en la asamblea de mañana. Adicae Comunitat Valenciana celebrará este martes 18 de diciembre en sus sedes de Alicante y Valencia una asamblea en la que todos los socios podrán elegir a los compromisarios que representarán a la Comunitat Valenciana en el IV Congreso de Adicae, el cual se celebra los días 18, 19 y 20 de enero en Madrid.

Los críticos con la dirección, entre ellos los expulsados, se han organizado en la corriente Consumidores Construyendo Futuro. En un comunicado, este grupo señala: "Se trata de la primera vez en los 30 años de existencia de Adicae que el presidente de la asociación, Manuel Pardos, tenga que medirse a una candidatura alternativa a su gestión: Consumidores Construyendo Futuro, formada por socios de base de Adicae en toda España, de la que forman parte decenas de socios en la Comunitat Valenciana".

Y añade: "Esta asamblea se llevará a cabo dentro del clima de tensión interna que viene sufriendo Adicae, tanto en la Comunitat Valenciana como en otros territorios. Consumidores Construyendo Futuro denuncia que los socios no están siendo informados adecuadamente para poder presentarse como compromisarios elegibles, la dirección de Adicae no ha informado de cómo se efectuará la votación, ni de quiénes componen la comisión electoral a la cual dirigirse para garantizar un proceso participativo y transparente. Consumidores Construyendo Futuro considera que, en este proceso, los socios no están viendo respetados sus derechos asociativos, ni tampoco se están respetando los estatutos de Adicae Comunitat Valenciana".

Según añade el comunicado, "el oscurantismo y el mandato de una junta directiva ya caduca marcan el proceso hacia el Congreso de Adicae. Un proceso en que se han expulsado con dudosa legalidad al candidato a la presidencia de Adicae por parte de Consumidores Construyendo Futuro, Luis Neyra. Desde la candidatura Consumidores Construyendo Futuro llamamos a la participación de todos los socios para revertir esta situación con el ejercicio de su voto en las asambleas de compromisarios, de forma que entre todos y desde la base, logremos el deseado cambio en la gran asociación de consumidores que es Adicae".