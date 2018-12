La consellera Salvador, de verdugo a abogado defensor de Intu Mediterrani

Giro sorprendente en el lado socialista del Consell del Botànic, que hasta la fecha estaba manteniendo una posición contemporizadora respecto al proyecto Intu Mediterrani, acosado por Compromís. La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, cuestionó ayer la forma de actuar de su socio de gobierno, al que acusa de "cambiar las reglas del juego" en medio del partido.

Salvador también criticó el tuit de Natxo Costa, director general de Comercio y militante del Bloc, en que lanzaba un contundente mensaje al grupo inversor de centros comerciales de origen británico: "Intu go home". Sorprende el posicionamiento de la consellera, que se aleja del argumentario conciliador con Compromís del presidente Ximo Puig. Hasta ahora, la declaración más contundente que había salido del Palau para reprender al director general era que se trataba de una opinión personal.

La consellera va más allá en defensa de la seguridad jurídica: "Creo que hay cosas que son innecesarias. Fue un tuit innecesario e impropio de alguien que tiene una responsabilidad de gobierno", dijo en declaraciones al magacín radiofónico Despierta Valencia de CV Radio, y recogidas por Valencia Plaza. Salvador no se quedó ahí: "Ni me gusta este tuit ni me gustan las declaraciones que hacen otros miembros del Consell en primera o segunda persona sobre esta inversión", añadió.

La consellera criticó abiertamente la tramitación a última hora de la legislatura de un nuevo plan de ordenación de recursos naturales (PORN) del Turia, que contempla una ampliación del ámbito de protección en la zona donde se proyecta el parque comercial y de ocio, tal como adelantó Levante-EMV. "Nosotros somos un gobierno serio y riguroso. No se pueden cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto o una determinada inversión a mitad camino". "Es cambiar las reglas del juego a mitad camino para evitar una inversión determinada que está peleando desde hace mucho tiempo para implantarse en la Comunitat y que ha hecho sus esfuerzos para ajustarse a la normativa vigente", añadió.

La de Salvador es la mayor defensa que se ha realizado hasta hoy del proyecto del operador británico Intu desde el Consell del Botànic. Casi utiliza los mismos argumentos que el grupo inversor. Paradójicamente, sale de boca de quien firmó la resolución que tumbó la primera versión de Puerto Mediterráneo, hace ya más de dos años.

Salvador, en sus manifestaciones sobre el proyecto, siempre ha insistido respecto a este proyecto en la necesidad de cumplir la legalidad. Ha justificado que el 'no' a aquel proyecto fue consecuencia de un informe sobre Carreteras que salió de su propio departamento, y que señalaba que el proyecto no podía estar a menos de cien metros de la colindante CV 35. Aquel informe contradecía otros informes de la misma conselleria que, hasta unos meses atrás, sí había dado por válido el proyecto. El promotor ya vio esta situación como un ejercicio de inseguridad jurídica. Y presentaron un recurso contencioso administrativo contra la conselleria, con una petición de indemnización de 300 millones.

Desde entonces, el gestor de centros comerciales ha preparado un nuevo proyecto, ajustando los aspectos que motivaron su rechazo. Es decir, un centro más pequeño para mantener esa distancia con la autovía, y con menor impacto ambiental. La consellera lo valora. "Si viene una empresa que va a invertir en esta Comunitat y cumple la normativa vigente se ha de autorizar su implantación, nos guste o no nos guste", concluye Salvador, que muestra su confianza en que Medio Ambiente no apruebe finalmente una mayor protección al área de Les Moles.