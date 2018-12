A la vanguardia de la gestión alternativa

Altarius Capital cuenta con una importante base de clientes de banca privada que desarrolla y expande su negocio a través de la gestión de Fondos de Inversión Alternativos. Altarius Capital se distingue por su constante innovación, y consiguiendo romper algunos paradigmas con el lanzamiento de productos innovadores y vanguardistas.

Altarius Capital ofrece ir más allá de las estrategias que, a día de hoy, ofrece el común denominador del mercado español y, por qué no decirlo, en general de todo el mercado europeo. Los fondos UCITS cuentan con el reconocimiento internacional y son el standard de «oro» de los fondos en la Comunidad Económica Europea.

En su origen, estos fondos tenían muy limitado su campo de acción, siendo principalmente fondos de Renta Fija o fondos puramente direccionales de mercado, donde la rentabilidad del fondo estaba ligada, casi en su totalidad, al desempeño general del mercado. Hoy, Altarius Capital ofrece una nueva propuesta de fondos UCITS alternativos, una oferta de fondos con clara diferenciación y prácticamente únicos en el mercado.

Uno de estos ejemplos, siendo un producto único en Europa, es el fondo denominado Fondo de Gestión Activa S&P 500 o S&P 500 Actively Managed Fund, por su denominación en inglés.

Este fondo busca reunir los tres elementos deseados por todo inversor: liquidez, alta rentabilidad y baja volatilidad, siendo un fondo no-correlacionado con el mercado que busca rentabilidad, tanto en periodos positivos como negativos del índice. El fondo está basado en una sofisticada tecnología in house, que busca capturar retornos diarios en el índice, independientemente de la dirección del mercado, con la novedad de que el fondo termina el día en efectivo en más del 80% de los días del año.

Este producto está basado en el S&P 500 -índice Standard & Poors 500- de las empresas más grandes del mercadoo americano, a través del cual, Altarius Capital busca proporcionarle al inversor algo que hoy no existe en ningún otro producto UCITS: la posibilidad de entrar y salir del mercado operando un rango del índice definido para tomar retornos diarios. El Fondo de Gestión Activa S&P 500 o S&P 500 Actively Managed Fund está gestionado por un equipo de profesionales con más de 20 años de contrastada experiencia en operaciones de trading, tanto en Europa como en America. Este fondo pretende iniciar operaciones en los próximos meses, con un capital base de entre 20 y 25 millones de Euros ya comprometidos para el primer trimestre del año, teniendo una capacidad de gestión inicial estimada de 100 millones de euros y con una visión a medio plazo de 500 millones de euros.

Altarius Capital Ltd. es una Sociedad Gestora de Inversiones registrada y autorizada como GFIA (Gestora de Fondos de Inversión Alternativos) en conformidad con la Directiva de Gestión de Fondos Alternativos de Inversión de la UE (DDFIA), 2011/61/UE del Parlamento Europeo del 8 de junio de 2011. Regulada y autorizada por la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) [FSC0155AIF], Altarius Capital Ltd. como Sociedad Gestora perteneciente al Espacio Económico Europeo también posee autorización para la Libre Prestación de servicios en Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Malta y España. Autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) con el número [408], desde el 22 de agosto de 2017, como GFIA extranjero en libre prestación.

