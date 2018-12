La Comunitat Valenciana recuperará este año el PIB previo a la crisis

A medio año de los próximos comicios autonómicos, la legislatura, en términos económicos, se ha saldado en la Comunitat Valenciana con un claro avance, no exento, eso sí, de ángulos oscuros. Desde el tercer trimestre de 2015, ya con PSPV y Compromís en la Generalitat, el PIB valenciano ha crecido un 10,3 % frente al 9,8 % del conjunto de España, lo que ha permitido que la autonomía ganara una décima, hasta el 9,4 %, de peso en el Estado, según datos que maneja el Consell a los que ha tenido acceso este diario. Así las cosas, si en 2014 el volumen de PIB real valenciano suponía el 89 % del máximo histórico previo a la crisis, 2018 terminará en el 100 %, un año después que España. Dicho de otro modo, al final de este ya agonizante año la autonomía recuperará los niveles anteriores a la recesión. En estos casi cuatro ejercicios, la brecha entre el PIB per cápita valenciano y el español se ha reducido en seis décimas al subir al 88,7 %.



En términos laborales, también ha habido mejoras, aunque no tan sustanciosas. En esta legislatura, la Comunitat Valenciana ha generado 250.107 empleos, con un crecimiento del 15,2 % frente al 9,8 % nacional, si bien solo se ha recuperado dos tercios -el 68 %-de la afiliación destruida. Aunque todavía queda recorrido para volver a los niveles laborales previos a la recesión, la tasa de paro ha bajado del 23 % al 15,3 %. También significativa es la reducción de la tasa de paro juvenil, que ha pasado del 51 % al 34 %. La tasa de actividad ha vuelto a estar por encima de la media española.



La exportación ha sido uno de los principales impulsores de la recuperación económica valenciana, pero sin aspavientos. Y es que la autonomía no ha podido volver a la segunda posición que ocupó tradicionalmente en el escalafón nacional. Llegó a colocarse quinta en 2011, subió al segundo lugar en 2015 y 2016, pero bajó al cuarto en 2017 y en 2018 se ha quedado en el tercero. Aún así, en estos años ha crecido en cerca de 700 -hasta 7.496- el número de empresas que exporta de manera regular (cuatro años seguidos) y el volumen de las ventas al extranjero entre 2014 y 2017 ha subido de 24.553 a 29.370 millones. La industria se ha aproximado mucho al 20 % que los empresarios reclaman en cuanto a su peso en el PIB valenciano: sube del 18,2 % al 19,8 %. Y el subsector manufacturero crece del 15,3 % al 16,4 %. Por último, la llegada de turistas extranjeros ha aumentado en 2,7 millones desde 2014, hasta los 8,9.



El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró a este diario que los mencionados datos «reflejan que el cambio de prioridades que hemos hecho en la Generalitat empieza a dar sus frutos. Una reorientación de las políticas económicas a la que se ha sumado el esfuerzo de empresarios y trabajadores, que han sabido no solo superar la crisis sino diversificarse, exportar y mejorar su competitividad. Y esto lo hemos hecho a pesar de la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana. Lo que demuestra que con los mismos recursos, cambiando las prioridades equivocadas del pasado, había muchas posibilidades para poner en marcha el motor de la economía. Si el motor público no hubiera estado gripado, habríamos podido avanzar varios puntos más de convergencia».