Intu Mediterrani enfrenta al Botànic y el PP lo lleva a su agenda electoral

Después de varias semanas en que el jefe del Consell, Ximo Puig, se había puesto de perfil respecto al proyecto comercial de Paterna Intu Mediterrani para evitar un conflicto con el beligerante Compromís, la paz saltó ayer por los aires. La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que es la competente en la actual tramitación del proyecto, se refirió en un programa de radio el lunes de forma contundente respecto a su socio de gobierno.

Por las formas y por el fondo de sus políticas. «Creo que hay cosas que son innecesarias, y ese tuit en mi opinión era absolutamente innecesario e impropio de una persona que tiene responsabilidad de gobierno», dijo sobre el mensaje Intu go home del director general de Comercio, Natxo Costa. Una opinión que extendió a otras declaraciones de cargos de Compromís, «menospreciando esta inversión».

Con todo, más controvertidas fueron sus declaraciones contra la Conselleria de Medio Ambiente de Elena Cebrián, a la que acusó prácticamente de crear un traje a medida con el nuevo plan de recursos (PORN) del Túria para tumbar este proyecto de Paterna.

«No se puede permitir ni este tipo de declaraciones a la opinión pública, que generan inseguridad jurídica, porque somos un gobierno serio y riguroso, y tampoco pueden cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto o una determinada inversión a mitad camino», dijo.

El PORN del Túria, como adelantó Levante-EMV, amplía la protección del área de Les Moles de Paterna, lo que puede chocar con las intenciones del inversor británico. «Tenemos que ser serios cuando planteemos cosas, en estos momentos, este gobierno tiene una prueba de fuego muy clara, que es garantizar todo procedimiento, que en seguridad jurídica se tramite esta inversión. Espero que esa modificación del PORN no se consume», aseguró.

El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, preguntado por las palabras de Salvador, no ocultó su desconcierto: «Estas cosas son delicadas porque según determinadas declaraciones se está acusando de una cosa muy grave a unos determinados cargos. Hay que tomárselo con calma y todo irá por donde debe ir y no habrá más problema que eso», señaló. «Lo que ha dicho Salvador no se ha producido y no voy a pronunciarme. Esto se debe tomar con calma y se deben ver las cosas bien porque según lo que se dice son cosas muy graves que yo creo no son así», mantuvo.

El presidente Ximo Puig mantuvo la línea de los últimos días. «Este es un gobierno que garantiza la seguridad jurídica: todas las empresas tienen la posibilidad de presentar sus proyectos y nosotros defendemos el interés general», dijo. «En un proyecto, evidentemente el empleo es un factor fundamental, pero también la cuestión medioambiental», señaló.

En paralelo a las desavenencias en el seno del Botànic, el PP comenzó ayer a convertir el asunto Intu Mediterrani en una cuestión electoral. Los populares terciaron en la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Turia, el plan de Medio Ambiente que choca con el proyecto comercial de Paterna.



El PORN, «a hurtadillas»

El PP anunció que va a pedir una moratoria en los plazos de información pública de este proyecto. «Estamos viendo cómo la nueva normativa se está haciendo a hurtadillas, quizá porque afecta a los vecinos y temen un gran rechazo social, ya que sectores como el turístico se verán bastante afectados», dijo. Además de a Puerto Mediterráneo, la nueva normativa afecta a otros proyectos de los municipios que atraviesa el área natural, insistieron.