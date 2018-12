El Gobierno rechaza limitar las importaciones citrícolas a Sudáfrica

El Gobierno de España asegura que no hay motivos para limitar la exportaciones citrícolas de la UE a Sudáfrica, una de las causas que han hundido la primera parte de la campaña naranjera 2018/2019 en la Comunitat Valenciana y cuyas pérdidas ya superan los 160 millones de euros, según las organizaciones agrarias del sector. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Compromís, indicó ayer que para pedir a la CE la aplicación de carácter urgente de la cláusula de salvaguardia para que no se importen cítricos de Sudáfrica se necesitan «circunstancias que todavía no se han dado en el mercado nacional».

Esta cláusula se puede activar si se dan las condiciones previstas en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Bruselas podría entonces iniciar una investigación, pero habría que evaluar con datos objetivos que la entrada de cítricos de Sudáfrica hace que bajen las ventas o exista pérdida de empleo. De confirmarse estos extremos se podrían introducir contingentes arancelarios pero es necesario mirar un conjunto de indicadores amplio para realizar esta solicitud.



Mediación de la Generalitat

Mientras, el jefe del Consell, Ximo Puig, en declaraciones a À Punt, anunció ayer que ha mantenido una conversación telefónica con el Ministro de Agricultura, Luis Planas, para trasladarle la preocupación del campo valenciano. Avanzó que el Gobierno prepara medidas estructurales para paliar la crisis del sector y que se podrían aplicar ayudas a partir de enero tras la reunión que mantendrá Planas con el sector en València.

Los miembros de la interprofesional citrícola española Intercitrus -organizaciones agrarias y operadores comerciales- han mantenido una reunión con el objeto de analizar la situación de recesión en la que se encuentra sumida la actual campaña citrícola y consensuar una serie de medidas para trasladarlas a las distintas administraciones públicas.