Air Nostrum competirá con Renfe en todas las líneas del AVE

Acciona va "a por todo" en el mercado de transporte de viajeros en tren de Alta Velocidad, el que entrará a prestar en competencia con Renfe, una vez que se ha convertido en operador privado y ante la próxima liberalización de este sector en diciembre de 2020, tras aliarse recientemente con Air Nostrum.

"Nuestra intención es abarcarlo todo", aseguró el director del negocio de servicios ferroviario del grupo, Fernando García Alonso, durante una jornada sobre la liberalización del sector organizada por el IE, y en presencia del presidente de Renfe, Isaías Táboas.

El directivo de Acciona aseguró que la línea AVE Madrid-Barcelona es "la que más atractivo y potencial" presenta para entrar a competir con Renfe. Se trata de una ruta en la que, además de ser la que más tránsito de viajeros registra del país, aún tienen mucha cuota de mercado el avión y el coche particular". De hecho, asegura que el tren puede aún 'robar' la circulación de 1.500 vehículos privados al día en esta conexión entre la capital y la Ciudad Condal.

No obstante, avanzó que la intención del grupo que preside José Manuel Entrecanales es "abarcar toda" la red AVE de casi 3.000 kilómetros de longitud, la segunda mayor del mundo, con una "gestión integral de transporte y movilidad". La línea Madrid-Valencia, donde Air Nostrum opera en exclusiva el tráfico aéreo como franquiciada de Iberia, es la que más crece en el ámbito ferroviario, situándose al mismo nivel que el Madrd-Sevilla, según un reciente estudio.

Acciona se convirtió recientemente en operador ferroviario al tomar alrededor alrededor del 70% del capital social de Ilsa, firma constituida por los propietarios de Air Nostrum que cuenta con autorización para dar servicio ferroviario.

En concreto, Ilsa tiene ya 'luz verde' para explotar un servicio internacional, los que ya están liberalizados. Se trata de una conexión entre Madrid y Montpellier, que, por lo tanto, incluye el trayecto entre la capital y Barcelona.

No obstante, la firma no ha podido comenzar a dar este servicio por las dificultades que ha encontrado a la hora de alquilar trenes AVE a Renfe. Ilsa "no descarta aún" entrar a competir con Renfe antes de diciembre del año que viene, si bien lo ve difícil.

En la actualidad, Ilsa, además de buscar una marca comercial, "analiza distintas posibilidades" para hacerse con un parque de trenes, desde su compra hasta su alquiler, mientras en paralelo recibe muestras de interés de otros inversores por entrar en el proyecto.

Más viajeros para todos

Durante su intervención, el directivo de Acciona descartó el planteamiento de Renfe de que la entrada de competencia vaya a restar viajeros e ingresos a la operadora pública.

"La tarta se hará más grande, habrá más viajeros para que las cuentas del operador actual y de los nuevos sean positivas", aseguró el director de servicios ferroviarios de Acciona que, no obstante, reclamó una "regulación que garantice la libre competencia y la generación de inversión y empleo".

No obstante, en su opinión, los nuevos operadores deben ofrecer un servicio "económico, y con más frecuencias y horarios", y que, además de garantizar la sostenibilidad ambiental y la seguridad, sea intermodal, esto es conecte con otros modos de transporte, entre los que subrayó la importancia de enlazar con los principales aeropuertos.

Además, Acciona apuntó a la necesidad de que sea un servicio "vivible", esto es, que se adapte a las necesidades de cada tipo de viajero, tanto al que tome un tren por negocios, como al que lo haga en familia o por ocio, a los 'millennials' y los más mayores.

"La liberalización del transporte en tren es una herramienta necesaria para la movilidad futura de los usuarios", asegura el grupo de construcción y energías renovables, que enmarca su entrada en este sector en su estrategia de negocios sostenibles.

Además, refuerza la actividad del grupo relacionada con el ferrocarril más allá de la construcción de líneas. Cuando en 2005 se liberalizó el transporte de carga en tren, la compañía lanzó una filial ferroviaria de tráfico de mercancías y, en los últimos años, ha sido uno de los principales suministradores de electricidad a la red AVE, energía además de procedencia 100% renovable.