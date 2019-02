El Ministerio de Justicia reconoce a Carlos Turró como administrador de Urbem

La Dirección General de los Registros y el Notario, órgano que depende del Ministerio de Justicia, ha reconocido a Carlos Turró (presidente de Cleop) como administrador único de Urbem. La decisión no es firme y la familia Pastor (actual gestora de la compañía) tiene dos meses para recurrirla. Hasta ese momento, Turró no puede tomar posesión efectiva de Urbem. Los Pastor confían en que esa situación no se llegue a producir y están convencidos de que la resolución se va a revocar. Cleop ha informado de la resolución como hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La decisión del Ministerio de Justicia se produce dentro del conflicto accionarial que mantienen desde hace años la familia Pastor y Carlos Turró. Los Pastor informaron hace unos días de que han consolidado su mayoría accionarial en Urbem tras el cierre de la subasta de deuda de Cleop. Las hermanas Pastor se hicieron con las acciones que garantizaban dos préstamos impagados de la constructora que preside Carlos Turró por valor de seis millones de euros. Este movimiento es posterior al nombramiento como administrador único de Carlos Turró que fue anulado en un primer momento y que ahora ha administo el Ministerio de Juticia.