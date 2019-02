Bonig insta a Puig a hacer "frente común" en Europa y defender los cítricos valencianos

La Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig ha señalado hoy que el Presidente del Consell, Ximo Puig "tiene el apoyo del PP para formar un frente común e ir a Europa a defender la agricultura valenciana y española junto con los países del Mediterráneo". Bonig ha pedido a Puig "políticas valientes" porque "no podemos estar ensimismados, todo el Mediterráneo necesita una especial atención en esta materia, y estas cuestiones no se dilucidan solo en España y en la conselleria, sino en Europa".

La presidenta del PPCV ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión de trabajo junto al portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, la portavoz del GPP de la Comisión Agricultura, Pesca y Alimentación, Ascensión Carreño, el diputado nacional y presidente del PP de la provincia de Castelló, Miguel Barrachina con la Federación de Cooperativas Agro-Alimentarias de la Comunitat Valenciana, el Comité de Gestión de Cítricos, UPA-PV, COAG y AVA-Asaja.

Tras la reunión, en la que se ha acordado cambiar la Ley de Cadena Alimentaria y bajar los impuestos que afectan al sector, Bonig ha señalado que ni Puig ni Sánchez "se pueden lavar las manos" con la situación del campo valenciano.

Jornada agrícola el 15 de febrero

En este contexto, ha señalado que el PP "lo tiene claro" por ello el próximo 15 de febrero nuestra europarlamentaria Esther Herranz, ponente de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC), estará en la Comunitat con todo el sector en una jornada de trabajo para abordar "cuál es la situación y qué podemos hacer en Europa, porque esta partida se juega en la UE y lo tiene que saber el Consell de Puig y el gobierno de Sánchez".

En este sentido, la Presidenta del PPCV ha instado al Consell a destinar a los agricultores valencianos las ayudas que da el Consell a las entidades pancatalanistas o a familiares del Presidente, porque "son los que han levantado esta tierra, han generado empleo y riqueza y los que de verdad, lo necesitan".

Las políticas de Puig quedan muchas veces en "una foto" y ha señalado que frente a esto, el PP ha presentado mociones en todos los ayuntamientos y ha elaborado una iniciativa en la Comunitat, "propuesta reales frente a una conselleria de Agricultura gestionada por Compromis que se sacude la culpa".

Propuestas sin cumplir

Así, el PPCV ha señalado que la mayoría de propuestas anunciadas por la conselleria de Compromís no se han cumplido, como los créditos bonificados a través del Instituto Valencianos de Finanzas (IVF); las campañas de promoción del zumo valenciano que ya ha empezó el PP; la retirada de los 50.000 toneladas del mercado para que no se devalúen los precios y Puig "no ha dicho qué va a hacer en este tema si va a aportar fondos propios para ayudar a la retirada"; no sabemos nada de los seguros agrarios y las bonificaciones, de las ayudas mínimas para los agricultores de 15.000 que hayan visto perjudicada su renta básica".

Un lobby con el sector en Europa

Por eso, ha añadido, necesitamos un Plan Estratégico con una batería de medidas que hay que poner en marcha. Para Bonig "es fundamental dotar a la oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas de un perfil profesional porque los que hay, en referencia a Joan Calabuig, "no han hecho nada durante la negociación de la PAC tal y como nos traslada todo el sector".

El compromiso del PP, ha añadido, es dotar a esa oficina de un perfil profesional para que "se haga con el sector un verdadero lobby en Europa con el Gobierno de España".

También se ha comprometido a hacer del Instituto de Investigación de Variedades Vegetales de la Comunitat "una verdadera herramienta de innovación" porque "no puede ser que la mayor parte de las variedades de cítricos no esté saliendo de la Comunitat Valenciana, la tierra que ha sido pionera en exportación y en innovación no puede estar a la cola en esta materia. Necesitamos un verdadero instituto al servicio de los agricultores, investigadores y productores".