Compromís acusa al alcalde de mentir sobre Intu Mediterrani

Compromís per Paterna advierte de que cuando el alcalde Sagredo "manifiesta que Intu Mediterrani tiene luz verde para ejecutar el proyecto, está mintiendo" y "cuando Sagredo dice que el proyecto ha traspasado las vallas que le ha puesto Compromís, está mintiendo". La coalición insiste en que "cuando el alcalde le dice a los ciudadanos que ya está todo claro, les está mintiendo".

"Sagredo, tiene que decir la verdad a sus vecinos, y no actuar como un simple comercial de los ingleses que quieren hacer el negocio en nuestro pueblo", manifiestan fuentes de la coalición.

Compromís aclara que el trámite sobre el cual habla Sagredo, "no es más que una muestra del rigor con el que trabajan las conselleries del Govern del Botànic, "esas a las que Sagredo tan poco aprecia y respeta". Y el trámite consiste "simplemente es una contestación de la consellería diciendo al Ayuntamiento de Paterna que el proyecto que dicen que van a hacer, según las alegaciones presentadas, no lo conocen, y que tienen 90 días, tal como indica el procedimiento de evaluación ambiental, para presentar un nuevo proyecto con las nuevas modificaciones". La coalición nacionalista insiste en que la respuesta no entra a valorar si el nuevo proyetco "está bien o mal o en si cumple o no la normativa actual".

"Sagredo tiene que decir la verdad a los vecinos, no vender a golpe de publirreportajes de Intu noticias falsas con el único objetivo de no admitir su derrota en un proyecto personalista y especulativo. El pueblo de Paterna tiene que conocer toda la verdad y cuando se trata de un expediente administrativo, la verdad está clara y el procedimiento es el que es. Intu mediterráneo empieza de cero y empieza sabiendo que su modelo es lo contrario a lo que piensa el Gobierno del Botánico, y esto Sagredo lo tiene que asumir", ha manifestado el portavoz municipal de la Coalición, Juanma Ramón.

Para concluir, el portavoz Juanma Ramón, ha manifestado que "la gente ya está cansada del 'serial' Puerto Mediterráneo, todos los políticos tenemos que ser muy claros en lo que decimos, nos jugamos mucho, el pueblo de Paterna se juega mucho, como para ir con mentiras y falsedades. Por eso desde Compromís per Paterna le pedimos a Sagredo que no continúe falseando la situación de Intu Mediterrani, nuestros ciudadanos se merecen conocer toda la verdad del proyecto y saber en qué punto de la tramitación está".